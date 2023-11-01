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Общество

В Госдуму внесли поправки для борьбы с фиктивными браками с иностранцами

Ведомости

В Государственную думу 1 ноября был внесен законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками, которые иностранцы заключают для получения в перспективе гражданства. О документе рассказал его соавтор, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Изменения предлагаются в ст. 25-6 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Авторами инициативы выступили также сенаторы Юрий Валяев и Ирина Рукавишникова, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Поправки направлены на совершенствование миграционного законодательства, чтобы иностранные граждане или лица без гражданства не могли использовать фиктивный брак и фиктивное установление отцовства для получения права на постоянное проживание в РФ и в дальнейшем – российского гражданства», – написал Клишас.

Сенатор пояснил, что законопроектом предлагается ввести минимальный срок в два года, на протяжении которых иностранец должен находиться в браке с гражданином РФ (если нет общего ребенка, рожденного в браке), прежде чем тот сможет получить разрешение на временное проживание в РФ в упрощенном порядке, а также закрепить условие для получения ВНЖ без оформления такого разрешения при наличии детей – граждан РФ.

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В пояснительной записке отмечается, что использование института брака является одним из самых простых и востребованных оснований получения иностранцами законного миграционного статуса с дальнейшей перспективой получения вида на жительство и гражданства РФ. «Отмечается устойчивый рост количества принятых территориальными органами МВД России решений о выдаче разрешений на временное проживание по данному основанию», – отмечается в документе. Всего в 2022 г. было принято по этому основанию 59 000 решений о выдаче разрешений на временное проживание, наибольшая доля пришлась на граждан Таджикистана.

Авторы инициативы также предлагают аннулировать разрешение на временное проживание и ВНЖ в РФ, если суд признал брак с гражданином РФ, который послужил основанием получения разрешительного документа для нахождения в РФ, недействительным. Такая же мера предлагается в случае, если суд отменил усыновление или аннулировал запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении ребенка.

Одновременно с этим законопроект предлагает продлевать иностранному гражданину обыкновенную частную визу, если он является близким родственником российского гражданина. Эта мера предложена для обеспечения права иностранных и российских граждан на семейную жизнь.

Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, законопроект укладывается в русло ужесточения миграционной политики. Сейчас законодательство позволяет иностранцам претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет, а также при наличии в семье общего ребенка.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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