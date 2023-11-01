В Госдуму внесли поправки для борьбы с фиктивными браками с иностранцами

Сенатор пояснил, что законопроектом предлагается ввести минимальный срок в два года, на протяжении которых иностранец должен находиться в браке с гражданином РФ (если нет общего ребенка, рожденного в браке), прежде чем тот сможет получить разрешение на временное проживание в РФ в упрощенном порядке, а также закрепить условие для получения ВНЖ без оформления такого разрешения при наличии детей – граждан РФ.