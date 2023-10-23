Кабмин поддержал аннулирование временного проживания в РФ при фиктивном браке

Кабмин поддержал аннулирование временного проживания в РФ при фиктивном бракеЗаконопроект укладывается в русло ужесточения миграционной политики, говорит эксперт
Правительство России утвердило отзыв на законопроект, призванный исключить возможность использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранцами миграционного статуса в РФ. «Ведомости» ознакомились с документом.
Инициатива сенаторов Юрия Валяева и Ирины Рукавишниковой (проект пока не внесен в Думу) вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» в части установления дополнительных условий упрощенного порядка получения иностранцами, состоящими в браке с гражданином России или имеющими детей – российских граждан, права на проживание в РФ.
Предлагается ст. 7 закона дополнить нормой, согласно которой разрешение на временное проживание аннулируется в случае, если иностранец получил это разрешение по основанию наличия сына или дочери, граждан России и постоянно проживающих в РФ, но решением суда был лишен родительских прав или было отменено усыновление.
Терминология, используемая в законопроекте, не учитывает, что сыном или дочерью усыновленный ребенок признается только в том случае, если усыновитель записан в качестве родителя усыновленного ребенка в записи акта о его рождении, отмечается в отзыве правительства. В законопроекте следует установить, что ранее выданные иностранному гражданину разрешение на временное проживание и вид на жительство аннулируются только в случае признания брака недействительным, указывает кабмин, добавляя, что поддерживает инициативу с учетом замечаний.
Член президиума всероссийской общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук считает, что законопроект укладывается в русло ужесточения миграционной политики. «В 2022 г. около 400 браков признали фиктивными. В интернете есть объявления, которые предлагаю «услугу» брака ради гражданства от 50 000 до 300 000 руб. или установления факта отцовства. Но законопроект половинчатый, нужно перенять зарубежный опыт и ввести комиссии, которые будут наблюдать за семьями с иностранцем, которые решили бракосочетаться», – отметил Склянчук.
О подготовке МВД законопроекта, который позволит исключить возможность легализовать статус мигрантов через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства, в январе 2023 г. ТАСС собщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее данным, за 11 месяцев 2022 г. органы МВД приняли около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в России после признания недействительным брака с российскими гражданами. Сейчас законодательство позволяет иностранцам претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет, а также при наличии в семье общего ребенка.
В марте 2023 г. заксобрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект, конкретизирующий понятие «подложных документов или заведомо ложных сведений», которые являются основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ. К таким сведениям предлагается отнести фиктивный брак. В мае правовое управление подготовило заключение, согласно которому «необходимо учесть, что указанный закон утрачивает силу в связи с принятием закона «О гражданстве Российской Федерации».