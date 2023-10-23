Кабмин поддержал аннулирование временного проживания в РФ при фиктивном браке

О подготовке МВД законопроекта, который позволит исключить возможность легализовать статус мигрантов через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства, в январе 2023 г. ТАСС собщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее данным, за 11 месяцев 2022 г. органы МВД приняли около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в России после признания недействительным брака с российскими гражданами. Сейчас законодательство позволяет иностранцам претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет, а также при наличии в семье общего ребенка.