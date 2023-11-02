Япония начала третий этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Роспотребнадзор усилил контроль за морепродуктами после начала сброса с «Фукусимы-1». По состоянию на 26 сентября избыточная радиация в рыбе, добытой вблизи места сброса, не была обнаружена. В середине октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию рыбы и морепродуктов из Японии, они будут действовать до предоставления информации о безопасности морепродуктов и до анализа этой продукции специалистами Россельхознадзора. МИД Японии призвал Россию отменить ограничения.