Япония начала третий этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Япония начала третий этап сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1», передает Jiji Press.
Предполагается, что в рамках третьего этапа в океан будет сброшено около 7800 т очищенной воды, разбавленной морской. При этом ежедневно в океан можно будет сбрасывать не более 500 т воды. Весь процесс должен занять не более 17 дней.
По словам специалистов компании – оператора АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO), концентрация трития в планируемой к спуску жидкости находится на минимальном уровне. Они утверждают, что он понижен до 1/40 доли того, что требуют стандарты безопасности в Японии.
24 августа с разрешения МАГАТЭ Япония начала сброс более 1 млн т очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Ожидается, что этот процесс может продлиться десятилетия. Против сброса выступило сообщество местных рыбаков – они обратились в суд коллективом более 150 человек. После начала сброса Китай сразу запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии.
Роспотребнадзор усилил контроль за морепродуктами после начала сброса с «Фукусимы-1». По состоянию на 26 сентября избыточная радиация в рыбе, добытой вблизи места сброса, не была обнаружена. В середине октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию рыбы и морепродуктов из Японии, они будут действовать до предоставления информации о безопасности морепродуктов и до анализа этой продукции специалистами Россельхознадзора. МИД Японии призвал Россию отменить ограничения.