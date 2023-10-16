Россельхознадзор ввел ограничение на импорт рыбы и морепродуктов из Японии
Россельхознадзор с 16 октября вводит временные ограничения на поставки в Россию рыбы и морепродуктов из Японии. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.
«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 г. присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», – сказано в сообщении.
Уточняется, что ограничение будет действовать до предоставления информации о безопасности морепродуктов и до анализа этой продукции специалистами Россельхознадзора.
24 августа с разрешения МАГАТЭ Япония начала сброс более миллиона тонн очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Ожидается, что этот процесс может продлиться десятилетия. Против сброса выступило сообщество местных рыбаков – они обратились в суд коллективом более 150 человек. После начала сброса Китай сразу запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии.
Роспотребнадзор ранее заявил, что усилит контроль за морепродуктами после начала сброса с «Фукусимы-1». По состоянию на 26 сентября избыточная радиация в рыбе, добытой вблизи места сброса, не была обнаружена. Позже в Россельхознадзоре допустили введение ограничений на поставки продукции водного промысла из Японии в Россию из-за рисков радиационного загрязнения рыбы и морепродуктов.