Россельхознадзор может ограничить поставки рыбы и морепродуктов из Японии
Россельхознадзор задумался об ограничении поставок продукции водного промысла из Японии в Россию из-за рисков радиационного загрязнения рыбы и морепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В настоящее время объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию незначителен. За весь 2022 г. поставлено 190 т. В текущем году, по данным на 22 сентября, в Россию ввезено всего 118 т. Вместе с тем российскими судами в зоне, граничащей с японскими водами, добывается значительное количество рыбы», – пояснили в Россельхознадзоре.
Ведомство планирует провести переговоры с ветеринарной службой Японии. Также Россельхознадзор рассчитывает получить от республики до 16 октября данные о методиках, которые страна использует для радиологического исследования экспортируемой рыбопродукции, в том числе на содержание радиоактивного изотопа водорода – трития. Окончательное решение по поставкам в Россию примут по итогам переговоров.
Россельхознадзор также отметил, что в РФ сейчас нет утвержденных методик определения трития в продукции водного промысла. Ведомство призвало ФМБА, Федеральный медицинский биофизический центр и Аварийно-технический центр минатома России разработать такую технологию.
Япония начала сброс более миллиона тонн очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан 24 августа с разрешения МАГАТЭ. Ожидается, что этот процесс может продлиться десятилетия. Против сброса выступило сообщество местных рыбаков – они обратились в суд коллективом более 150 человек.
Роспотребнадзор ранее заявил, что усилит контроль за морепродуктами после начала сброса с «Фукусимы-1». Пока избыточной радиации в рыбе, добытой вблизи места сброса, не обнаружили.