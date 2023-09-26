Россельхознадзор может ограничить поставки рыбы и морепродуктов из Японии

«В настоящее время объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию незначителен. За весь 2022 г. поставлено 190 т. В текущем году, по данным на 22 сентября, в Россию ввезено всего 118 т. Вместе с тем российскими судами в зоне, граничащей с японскими водами, добывается значительное количество рыбы», – пояснили в Россельхознадзоре.