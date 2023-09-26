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Россельхознадзор может ограничить поставки рыбы и морепродуктов из Японии

Ведомости

Россельхознадзор задумался об ограничении поставок продукции водного промысла из Японии в Россию из-за рисков радиационного загрязнения рыбы и морепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию незначителен. За весь 2022 г. поставлено 190 т. В текущем году, по данным на 22 сентября, в Россию ввезено всего 118 т. Вместе с тем российскими судами в зоне, граничащей с японскими водами, добывается значительное количество рыбы», – пояснили в Россельхознадзоре.

Ведомство планирует провести переговоры с ветеринарной службой Японии. Также Россельхознадзор рассчитывает получить от республики до 16 октября данные о методиках, которые страна использует для радиологического исследования экспортируемой рыбопродукции, в том числе на содержание радиоактивного изотопа водорода – трития. Окончательное решение по поставкам в Россию примут по итогам переговоров.

Россельхознадзор также отметил, что в РФ сейчас нет утвержденных методик определения трития в продукции водного промысла. Ведомство призвало ФМБА, Федеральный медицинский биофизический центр и Аварийно-технический центр минатома России разработать такую технологию.

Япония начала сброс более миллиона тонн очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан 24 августа с разрешения МАГАТЭ. Ожидается, что этот процесс может продлиться десятилетия. Против сброса выступило сообщество местных рыбаков – они обратились в суд коллективом более 150 человек.

Роспотребнадзор ранее заявил, что усилит контроль за морепродуктами после начала сброса с «Фукусимы-1». Пока избыточной радиации в рыбе, добытой вблизи места сброса, не обнаружили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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