Роспотребнадзор усилит контроль за морепродуктами после сброса воды с «Фукусимы»
Опасной продукции в России после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не выявлено, но Роспотребнадзор усилил и будет дальше усиливать контроль, сообщила в интервью «РИА Новости» руководитель ведомства Анна Попова.
«Мы, со своей стороны, усилили контроль и будем дальше его усиливать. Сейчас ведется дооснащение лаборатории во Владивостоке, чтобы проводить все исследования на месте, не отправляя в Москву. Хотя параллельный контроль необходим для чистоты исследований», – сказала она.
По ее словам, где это возможно, контролируется продукция, вода и донные отложения. Попова также отметила, что Россия практически не получает японскую продукцию, но рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты в российских территориальных водах. Опасной продукции выявлено не было. «Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления», – отметила глава Роспотребнадзора. По ее словам, процесс только начался и накопление еще может произойти.
Япония начала сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. В тот же день китайские таможенные власти запретили ввоз всех морепродуктов из Японии, пообещав корректировать регулирующие меры «по мере необходимости». Как передавали СМИ, оператор «Фукусимы-1» Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате запрета на экспорт со стороны «иностранного правительства».
8 сентября AP сообщало, что рыбаки и жители Фукусимы, а также пяти других префектур вдоль северо-восточного побережья Японии обратились в суд с требованием прекратить сброс воды. Всего в судебных документах значится 151 истец, большинство – жители Фукусимы. Все они утверждают, что сброс очищенной от радиации воды наносит ущерб рыболовецкому промыслу и нарушает право жителей на мирную жизнь.