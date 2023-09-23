Роспотребнадзор усилит контроль за морепродуктами после сброса воды с «Фукусимы»

По ее словам, где это возможно, контролируется продукция, вода и донные отложения. Попова также отметила, что Россия практически не получает японскую продукцию, но рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты в российских территориальных водах. Опасной продукции выявлено не было. «Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления», – отметила глава Роспотребнадзора. По ее словам, процесс только начался и накопление еще может произойти.