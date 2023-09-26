В России не выявили радиации в рыбе после сброса воды с «Фукусимы»

8 сентября AP сообщало, что рыбаки и жители Фукусимы, а также пяти других префектур вдоль северо-восточного побережья Японии обратились в суд с требованием прекратить сброс воды. Всего в судебных документах значится 151 истец, большинство – жители Фукусимы. Все они утверждают, что сброс очищенной от радиации воды наносит ущерб рыболовецкому промыслу и нарушает право жителей на мирную жизнь.