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Общество

В России не выявили радиации в рыбе после сброса воды с «Фукусимы»

Ведомости

Специалисты не выявили нарушений по радиологическим показателям в рыбной продукции, добытой вблизи места сброса воды с АЭС «Фукусима-1», сообщило приморское управление Россельхознадзора.

Всего подведомственная лаборатория 18-22 сентября провела 494 исследования 164 проб рыбной продукции общим весом почти 32 000 т. Речь идет о промысловых подзонах Приморского края, Камчатки, Сахалинской и Мурманской областей, а также Хабаровского края.

«Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено», – говорится в сообщении.

23 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство усилит контроль за морепродуктами после сброса воды с «Фукусимы-1». Она также отметила, что Россия практически не получает японскую продукцию, но рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты в российских территориальных водах.

Япония начала сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. В тот же день китайские таможенные власти запретили ввоз всех морепродуктов из Японии, пообещав корректировать регулирующие меры «по мере необходимости». Как передавали СМИ, оператор «Фукусимы-1» Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате запрета на экспорт со стороны «иностранного правительства».

8 сентября AP сообщало, что рыбаки и жители Фукусимы, а также пяти других префектур вдоль северо-восточного побережья Японии обратились в суд с требованием прекратить сброс воды. Всего в судебных документах значится 151 истец, большинство – жители Фукусимы. Все они утверждают, что сброс очищенной от радиации воды наносит ущерб рыболовецкому промыслу и нарушает право жителей на мирную жизнь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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