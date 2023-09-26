В России не выявили радиации в рыбе после сброса воды с «Фукусимы»
Специалисты не выявили нарушений по радиологическим показателям в рыбной продукции, добытой вблизи места сброса воды с АЭС «Фукусима-1», сообщило приморское управление Россельхознадзора.
Всего подведомственная лаборатория 18-22 сентября провела 494 исследования 164 проб рыбной продукции общим весом почти 32 000 т. Речь идет о промысловых подзонах Приморского края, Камчатки, Сахалинской и Мурманской областей, а также Хабаровского края.
«Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено», – говорится в сообщении.
23 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство усилит контроль за морепродуктами после сброса воды с «Фукусимы-1». Она также отметила, что Россия практически не получает японскую продукцию, но рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты в российских территориальных водах.
Япония начала сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. В тот же день китайские таможенные власти запретили ввоз всех морепродуктов из Японии, пообещав корректировать регулирующие меры «по мере необходимости». Как передавали СМИ, оператор «Фукусимы-1» Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате запрета на экспорт со стороны «иностранного правительства».
8 сентября AP сообщало, что рыбаки и жители Фукусимы, а также пяти других префектур вдоль северо-восточного побережья Японии обратились в суд с требованием прекратить сброс воды. Всего в судебных документах значится 151 истец, большинство – жители Фукусимы. Все они утверждают, что сброс очищенной от радиации воды наносит ущерб рыболовецкому промыслу и нарушает право жителей на мирную жизнь.