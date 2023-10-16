Япония попросила Россию отменить ограничения на импорт японской рыбы
Министерство иностранных дел Японии призвало Россию отменить ограничения на импорт японских морепродуктов, введенных на фоне сброса в океан очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима», сообщает пресс-служба японского внешнеполитического ведомства.
По мнению японской стороны, ужесточение импортного контроля за японскими морепродуктами «не оправдано и идет вразрез с международной тенденцией по смягчению и отмене ограничений на импорт японских продуктов питания».
«Решение Российской Федерации является крайне прискорбным, японская сторона призывает отменить его», – говорится в сообщении МИД Японии.
Ранее 16 октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию рыбы и морепродуктов из Японии, они будут действовать до предоставления информации о безопасности морепродуктов и до анализа этой продукции специалистами Россельхознадзора.
24 августа с разрешения МАГАТЭ Япония начала сброс более миллиона тонн очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Ожидается, что этот процесс может продлиться десятилетия. Против сброса выступило сообщество местных рыбаков – они обратились в суд коллективом более 150 человек. После начала сброса Китай сразу запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии.
Сама же Япония ранее поддержала антироссийские санкции Запада, которые были существенно усилены после начала спецоперации на Украине.