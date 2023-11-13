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Общество

ВЦИОМ: 60% россиян уверены, что благополучие зависит только от них

Ведомости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал рекордную за 20 лет долю россиян, уверенных, что благополучие в большей степени зависит от них самих. Этот показатель вырос на 19 п.п. и достиг 60%. Результаты опроса размещены на сайте компании.

«Можно предположить, что изменение восприятия благополучия связано с сознательным отказом от пассивной роли в обществе. Немаловажен и уход от советской модели общественного устройства, переход к рыночной модели, где успех определяется личным вкладом и усилиями», – сообщает ВЦИОМ.

В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. По данным центра, доля россиян, связывающих благополучие человека с тем, как устроено общество, сократилась в два раза: так полагают 30% опрошенных, а в 2000 г. так считали 59%. Сейчас о влиянии общества на благополучие чаще говорят опрошенные россияне старшего возраста.

По мнению 61% опрошенных, в России государство создает все необходимые условия для того, чтобы люди могли планировать свою жизнь и добиваться поставленных целей. Показатель держится на высоком уровне уже несколько лет, его максимум зафиксирован в 2019 г. (65%). В опросе оптимистичную оценку государству чаще давали молодые люди до 25 лет (72%), женщины (65%) и россияне с хорошим материальным положением (76%).

«Вероятно, события последних лет и то, как Россия реагировала на них, изменило мнение россиян о роли государства в создании необходимых условий для планирования будущего», – полагают исследователи ВЦИОМ.

Больше половины опрошенных (56%) предпочитают планировать свою жизнь: каждый пятый строит планы на несколько лет вперед, а каждый третий – на несколько месяцев. Четверо из десяти вообще не строят планов, чаще других опрошенных планы на жизнь строят москвичи и петербуржцы.

В начале октября ВЦИОМ сообщал, что индекс удовлетворенности жизнью россиян не снизился после начала спецоперации, введения санкций, роста инфляции и ухода многих брендов. По данным на 5 ноября, уровень доверия президенту России Владимиру Путину вырос на 1,5 п. п., составив 79,2%. В октябре в среднем 37,3% россиян заявили, что доверили бы Путину решение важных государственных вопросов. За ним следуют премьер-министр России Михаил Мишустин (15,6%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (15,3%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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