ВЦИОМ: 60% россиян уверены, что благополучие зависит только от них
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал рекордную за 20 лет долю россиян, уверенных, что благополучие в большей степени зависит от них самих. Этот показатель вырос на 19 п.п. и достиг 60%. Результаты опроса размещены на сайте компании.
«Можно предположить, что изменение восприятия благополучия связано с сознательным отказом от пассивной роли в обществе. Немаловажен и уход от советской модели общественного устройства, переход к рыночной модели, где успех определяется личным вкладом и усилиями», – сообщает ВЦИОМ.
В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. По данным центра, доля россиян, связывающих благополучие человека с тем, как устроено общество, сократилась в два раза: так полагают 30% опрошенных, а в 2000 г. так считали 59%. Сейчас о влиянии общества на благополучие чаще говорят опрошенные россияне старшего возраста.
По мнению 61% опрошенных, в России государство создает все необходимые условия для того, чтобы люди могли планировать свою жизнь и добиваться поставленных целей. Показатель держится на высоком уровне уже несколько лет, его максимум зафиксирован в 2019 г. (65%). В опросе оптимистичную оценку государству чаще давали молодые люди до 25 лет (72%), женщины (65%) и россияне с хорошим материальным положением (76%).
«Вероятно, события последних лет и то, как Россия реагировала на них, изменило мнение россиян о роли государства в создании необходимых условий для планирования будущего», – полагают исследователи ВЦИОМ.
Больше половины опрошенных (56%) предпочитают планировать свою жизнь: каждый пятый строит планы на несколько лет вперед, а каждый третий – на несколько месяцев. Четверо из десяти вообще не строят планов, чаще других опрошенных планы на жизнь строят москвичи и петербуржцы.
В начале октября ВЦИОМ сообщал, что индекс удовлетворенности жизнью россиян не снизился после начала спецоперации, введения санкций, роста инфляции и ухода многих брендов. По данным на 5 ноября, уровень доверия президенту России Владимиру Путину вырос на 1,5 п. п., составив 79,2%. В октябре в среднем 37,3% россиян заявили, что доверили бы Путину решение важных государственных вопросов. За ним следуют премьер-министр России Михаил Мишустин (15,6%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (15,3%).