ВЦИОМ: 60% россиян уверены, что благополучие зависит только от них

По мнению 61% опрошенных, в России государство создает все необходимые условия для того, чтобы люди могли планировать свою жизнь и добиваться поставленных целей. Показатель держится на высоком уровне уже несколько лет, его максимум зафиксирован в 2019 г. (65%). В опросе оптимистичную оценку государству чаще давали молодые люди до 25 лет (72%), женщины (65%) и россияне с хорошим материальным положением (76%).