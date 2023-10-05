ВЦИОМ: удовлетворенность жизнью россиян не снизилась после начала спецоперации

10 августа сообщалось, что более половины (56%) россиян заявили, что введенные против России санкции совсем не повлияли на их образ жизни. По данным опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), большинство участников опроса отметили, что ощущают влияние санкций в росте цен – 18%. Еще 7% заявили о дефиците товаров и услуг вследствие ухода из России ряда компаний.