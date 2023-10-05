ВЦИОМ: удовлетворенность жизнью россиян не снизилась после начала спецоперации
Индекс удовлетворенности жизнью россиян не снизился после начала спецоперации, введения санкций, роста инфляции и ухода многих брендов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова.
По словам Федорова, индекс вырос до 65 в декабре 2021 г., когда завершился период борьбы с пандемией. Показатель держался с началом спецоперации, и в августе 2023 г. он также остался на отметке «65».
«Казалось бы, удовлетворенность должна упасть – и существенно, но мы видим, что она не упала. <…> Это парадокс, ведь жизнь действительно осложнилась», – сказал гендиректор ВЦИОМа, отмечая «новый виток санкций», уход брендов.
Федоров считает, что это связано с изменением системы ценностей россиян при сохранении уровня жизни. Опираясь на «пирамиду Маслоу», можно сказать, что то, что в обычной обстановке казалось важным, в сложные периоды утрачивает свое значение, отметил он.
10 августа сообщалось, что более половины (56%) россиян заявили, что введенные против России санкции совсем не повлияли на их образ жизни. По данным опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), большинство участников опроса отметили, что ощущают влияние санкций в росте цен – 18%. Еще 7% заявили о дефиците товаров и услуг вследствие ухода из России ряда компаний.