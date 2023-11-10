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ВЦИОМ: Путину доверяют 79,2% россиян

Ведомости

За неделю с 30 октября по 5 ноября уровень доверия президенту России Владимиру Путину вырос на 1,5 п. п., составив 79,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Деятельность главы государства одобряют 75,6% респондентов (+1 п. п. за неделю). Кроме того, в октябре в среднем 37,3% россиян заявили, что доверили бы Путину решение важных государственных вопросов, что на 1,3 п. п. больше, чем в сентябре. За ним следуют премьер-министр России Михаил Мишустин (15,6%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (15,3%).

Комментируя работу российского премьера, 53,2% россиян сообщили, что одобряют ее (+0,9 п. п. за неделю). О доверии Мишустину заявили 62,5% опрошенных (+2 п. п.). Оценка деятельности правительства России также увеличилась в положительную сторону и составила 50,4% (+1,6 п. п.).

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За прошедшую неделю доверие россиян также выросло к руководителям четырех политических партий. Опрос показал, что председателю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,9% респондентов (+1,7 п. п.), главе «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 30,1% (+0,2 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,2% (+0,1 п. п.), а руководителю «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,4% (+1 п. п.).

В случае проведения выборов в Госдуму в ближайшее воскресенье большинство россиян проголосовали бы за «Единую Россию» – 39,4% (+0,3 п. п. за неделю). В тройку лидеров также входят КПРФ и ЛДПР – 9,6% и 9,5% соответственно. За ними следуют «Новые люди» с 4,8% голосов и «Справедливая Россия – За правду» с 4,5%.

ВЦИОМ представил результаты шестидневного опроса, проведенного с 30 октября по 5 ноября. Уточняется, что 4 ноября опрос не проводился. Ежедневно в исследовании принимали участие 1600 россиян старше 18 лет. В результатах опроса приведено среднее значение за шесть дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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