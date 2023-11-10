ВЦИОМ: Путину доверяют 79,2% россиян
За неделю с 30 октября по 5 ноября уровень доверия президенту России Владимиру Путину вырос на 1,5 п. п., составив 79,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.
Деятельность главы государства одобряют 75,6% респондентов (+1 п. п. за неделю). Кроме того, в октябре в среднем 37,3% россиян заявили, что доверили бы Путину решение важных государственных вопросов, что на 1,3 п. п. больше, чем в сентябре. За ним следуют премьер-министр России Михаил Мишустин (15,6%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (15,3%).
Комментируя работу российского премьера, 53,2% россиян сообщили, что одобряют ее (+0,9 п. п. за неделю). О доверии Мишустину заявили 62,5% опрошенных (+2 п. п.). Оценка деятельности правительства России также увеличилась в положительную сторону и составила 50,4% (+1,6 п. п.).
За прошедшую неделю доверие россиян также выросло к руководителям четырех политических партий. Опрос показал, что председателю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,9% респондентов (+1,7 п. п.), главе «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 30,1% (+0,2 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,2% (+0,1 п. п.), а руководителю «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,4% (+1 п. п.).
В случае проведения выборов в Госдуму в ближайшее воскресенье большинство россиян проголосовали бы за «Единую Россию» – 39,4% (+0,3 п. п. за неделю). В тройку лидеров также входят КПРФ и ЛДПР – 9,6% и 9,5% соответственно. За ними следуют «Новые люди» с 4,8% голосов и «Справедливая Россия – За правду» с 4,5%.
ВЦИОМ представил результаты шестидневного опроса, проведенного с 30 октября по 5 ноября. Уточняется, что 4 ноября опрос не проводился. Ежедневно в исследовании принимали участие 1600 россиян старше 18 лет. В результатах опроса приведено среднее значение за шесть дней.