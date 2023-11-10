ВЦИОМ: Путину доверяют 79,2% россиян

В случае проведения выборов в Госдуму в ближайшее воскресенье большинство россиян проголосовали бы за «Единую Россию» – 39,4% (+0,3 п. п. за неделю). В тройку лидеров также входят КПРФ и ЛДПР – 9,6% и 9,5% соответственно. За ними следуют «Новые люди» с 4,8% голосов и «Справедливая Россия – За правду» с 4,5%.