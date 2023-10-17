Песков заявил, что у Путина не может быть конкурентов
У президента России Владимира Путина конкурентов нет и быть не может. Таким личным мнением с журналистами поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем №1 у нас в стране. Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в России», – сказал он.
Согласно последним результатам опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу Путина на посту президента позитивно оценивают 77% респондентов, доверяют ему 74%. Аналогичные данные представляет и ВЦИОМ: по состоянию на 8 октября, об одобрении деятельности Путина на посту президента высказались 74,9% респондентов, о доверии ему – 78,3%.
Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, т. е. в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. В начале сентября Песков заявил, что Путин примет решение об участии в выборах после назначения дат голосования и выдвижения кандидатур. В тот же день Песков отметил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г., составить ему реальную конкуренцию не сможет никто.