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Политика

Песков заявил, что у Путина не может быть конкурентов

Ведомости

У президента России Владимира Путина конкурентов нет и быть не может. Таким личным мнением с журналистами поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Президент Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем №1 у нас в стране. Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в России», – сказал он.

Согласно последним результатам опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу Путина на посту президента позитивно оценивают 77% респондентов, доверяют ему 74%. Аналогичные данные представляет и ВЦИОМ: по состоянию на 8 октября, об одобрении деятельности Путина на посту президента высказались 74,9% респондентов, о доверии ему – 78,3%. 

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Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, т. е. в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. В начале сентября Песков заявил, что Путин примет решение об участии в выборах после назначения дат голосования и выдвижения кандидатур. В тот же день Песков отметил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г., составить ему реальную конкуренцию не сможет никто.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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