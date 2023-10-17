Песков заявил, что у Путина не может быть конкурентов

Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, т. е. в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. В начале сентября Песков заявил, что Путин примет решение об участии в выборах после назначения дат голосования и выдвижения кандидатур. В тот же день Песков отметил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г., составить ему реальную конкуренцию не сможет никто.