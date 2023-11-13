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В Кремле анонсировали встречу Путина с членами избиркомов 15 ноября

Ведомости

Президент России Владимир Путин 15 ноября встретится с представителями избирательных органов России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

​​«Да, это будет в среду. Это будет встреча с представителями избирательных органов России. Это 30-летие [избирательной системы]. Как раз эта встреча тогда и состоится», – сказал он. 

Ранее о том, что глава государства 15 ноября проведет встречу в Кремле с членами Центризбиркома (ЦИК) и председателями региональных комиссий, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. 

24 сентября в видеообращении, посвященном 30-летию образования ЦИК, Путин поблагодарил комиссию за «четкую, выверенную организацию избирательных процессов». По его словам, за прошедшие 30 лет избирательная система прошла большой путь, в последние годы активно внедряются новые цифровые решения, применяется дистанционное электронное голосование и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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