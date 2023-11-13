В Кремле анонсировали встречу Путина с членами избиркомов 15 ноября
Президент России Владимир Путин 15 ноября встретится с представителями избирательных органов России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, это будет в среду. Это будет встреча с представителями избирательных органов России. Это 30-летие [избирательной системы]. Как раз эта встреча тогда и состоится», – сказал он.
Ранее о том, что глава государства 15 ноября проведет встречу в Кремле с членами Центризбиркома (ЦИК) и председателями региональных комиссий, писали «Ведомости» со ссылкой на источники.
24 сентября в видеообращении, посвященном 30-летию образования ЦИК, Путин поблагодарил комиссию за «четкую, выверенную организацию избирательных процессов». По его словам, за прошедшие 30 лет избирательная система прошла большой путь, в последние годы активно внедряются новые цифровые решения, применяется дистанционное электронное голосование и др.