Путин 15 ноября встретится с членами ЦИК и главами региональных избиркомов

Путин 15 ноября встретится с членами ЦИК и главами региональных избиркомовОбщение посвящено 30-летию избирательной системы России
Президент Владимир Путин 15 ноября проведет встречу в Кремле с членами Центризбиркома (ЦИК) и председателями региональных комиссий. Встреча приурочена к 30-летнему юбилею избирательной системы России. Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников, близких к ЦИК. «Ведомости» направили запрос председателю ЦИК Элле Памфиловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей».
Путин 24 сентября в видеообращении, посвященном 30-летию образования ЦИК, благодарил комиссию за «четкую, выверенную организацию избирательных процессов». По его словам, за прошедшие 30 лет избирательная система прошла большой путь, в последние годы активно внедряются новые цифровые решения, применяется дистанционное электронное голосование и др.
«По сути, мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России», – констатировал он. Памфилова в «Вестнике ЦИК» опубликовала к 30-летнему юбилею свое обращение: «Избирательная система России: от «телеги» – к ДЭГу». В нем она напоминала, что отсчетом является 24 сентября 1993 г., когда первый президент Борис Ельцин подписал указ о формировании ЦИК по выборам в Госдуму, которые состоялись 12 декабря того же года. Тогда же проходили выборы в Совет Федерации и голосование по проекту Конституции России.
Состав ЦИК по выборам в Госдуму был чуть иной (20 человек, половина от региональных парламентов, половина от органов исполнительной власти).
«Ученые сходятся во мнении, что выборной традиции Российского государства 1161 год и начинается она с 862 года, когда на великое княжение на вечевом собрании был призван Рюрик, который положил начало первой монархической династии.
После избрания нижней палаты I созыва ЦИК получил нынешнее название, а с 1994 г. первая версия закона об основных гарантиях избирательных прав граждан установила, что комиссия на постоянной основе координирует выборы федеральных органов власти. Число его членов сократилось до 15, изменился и принцип формирования – на паритетных началах (по пять человек от президента, Госдумы и Совета Федерации).
Остальные перемены в основном были тактические. К примеру, с 2007 г., когда председателем комиссии назначили депутата ЛДПР Владимира Чурова, отменили необходимость главе ЦИК иметь высшее юридическое образование.
Прошлая подобная встреча проходила в Кремле 30 октября 2018 г. Она была посвящена 25-летию избирательной системы России. На той встрече присутствовали члены ЦИК, руководители региональных избиркомов (тогда их было 85) и председатели ЦИК прошлых созывов.
Тогда Путин благодарил сотрудников комиссий за «профессионализм и ответственность». Президент говорил, что в избирательной системе почти миллион членов комиссий разных уровней и от их работы зависит «стабильное, демократическое развитие нашего общества и государства».
Предыдущие такие встречи президента с членами ЦИК и региональных избиркомов сопровождали совместные семинары региональных вице-губернаторов по внутренней политике и председателей субъектовых комиссий, говорит политюрист Олег Захаров. Это необходимо как раз для обеспечения общего информационного и методического поля на выборах, объясняет он.
«Формальный повод для тимбилдинга электоральной системы есть. А повестка обусловлена необходимостью обеспечить разумный баланс между государевой задачей легитимности предстоящих выборов и местечковым рвением региональных властей», – считает эксперт. По его мнению, для этого нужно «посмотреть каждому в глаза» и в доверительном ключе очертить единообразие электоральных процедур, чтобы и границы допустимого были ощутимы, и KPI стал понятнее.
Это юбилейная встреча, и вопросы вызвал бы отказ от ее проведения, говорит политолог Алексей Макаркин. «Не особо имеет значение, что она проходит в преддверии президентских выборов, поскольку вряд ли на них может произойти что-то неожиданное, и что руководители избиркомов могут повести себя как-то иначе, если президент с ними не встретится. Любая отлаженная система любит ритуалы, они играют стимулирующую роль и подчеркивают важность тех или иных институтов. Поэтому раз пять лет назад встреча была, то проводят и сейчас», – говорит эксперт.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов