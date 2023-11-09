Путин 15 ноября встретится с членами ЦИК и главами региональных избиркомов

Это юбилейная встреча, и вопросы вызвал бы отказ от ее проведения, говорит политолог Алексей Макаркин. «Не особо имеет значение, что она проходит в преддверии президентских выборов, поскольку вряд ли на них может произойти что-то неожиданное, и что руководители избиркомов могут повести себя как-то иначе, если президент с ними не встретится. Любая отлаженная система любит ритуалы, они играют стимулирующую роль и подчеркивают важность тех или иных институтов. Поэтому раз пять лет назад встреча была, то проводят и сейчас», – говорит эксперт.