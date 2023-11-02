Региональные комиссии смогут раньше начинать информирование избирателей

Источник, знакомый с ходом организации выборов, пояснил «Ведомостям», что в прошлые годы довольно распространенной была проблема, когда комиссиям, с одной стороны, необходимо было максимально быстро после официального старта избирательной кампании начать информирование. С другой – для предварительного заказа не было оснований: комиссии не имели оснований для прохождения контрактных процедур до объявления выборов. «Теперь же этот организационный затык преодолели. Закону это не противоречит, просто позволит комиссиям быть готовыми к старту кампании», – пояснил он. Президентская кампания будет назначена Советом Федерации в соответствии с законом о выборах президента в период с 8 по 18 декабря.