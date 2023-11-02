Региональные комиссии смогут раньше начинать информирование избирателей

Региональные комиссии смогут раньше начинать информирование избирателейЭксперты говорят, что это позволит уведомлять граждан о проведении выборов быстрее
Для проведения президентской кампании региональным избиркомам передали полномочия по проведению мероприятий по информированию избирателей с последующим заключением контрактов для изготовления и размещения наружной информационной продукции. Соответствующее решение единогласно приняли на внеплановом заседании Центризбиркома (ЦИК). «Мы сегодня совершенно не собирались [проводить заседание], но неожиданно поняли, что надо. Мы просчитали, что сроки подпирают и надо [региональные избиркомы] вооружать возможностями и документами», – объяснила срочность заседания председатель ЦИК Элла Памфилова.
Согласно постановлению ЦИК о порядке осуществления закупок, региональные избиркомы могут заключать контракты до официального опубликования решения о назначении выборов, пояснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. «По одной простой причине – изготовление всей этой продукции требует времени», – добавил он.
В ближайшие дни представителей избиркомов субъектов уведомят об объемах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на информирование избирателей, сказал Булаев. «Лимиты мы сегодня-завтра до вас доведем, чтобы вы понимали, на какие суммы нужно ориентироваться. Сегодняшнее [решение] дает возможность детальной проработки по поставщикам и по тем, у кого вы будете закупать площади», – сказал он представителям региональных избиркомов. В этом году актуальной становится тема стоимости изготовления наружной информационной продукции и стоимости ее размещения: это, например, баннеры и билборды, сказал Булаев.
Полномочия комиссий субъектов
Согласно ст. 20 закона о выборах президента, в полномочия избиркомов субъектов входит, в частности, распределение средств, выделенных им на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, в том числе их распределение между территориальными избирательными комиссиями (ТИК) и контроль за целевым использованием указанных средств и средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов. Кроме того, они занимаются информированием избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании, а также, например, в их полномочия входит контроль за соблюдением избирательных прав жителей региона и за соблюдением единого порядка подсчета голосов.
Источник, знакомый с ходом организации выборов, пояснил «Ведомостям», что в прошлые годы довольно распространенной была проблема, когда комиссиям, с одной стороны, необходимо было максимально быстро после официального старта избирательной кампании начать информирование. С другой – для предварительного заказа не было оснований: комиссии не имели оснований для прохождения контрактных процедур до объявления выборов. «Теперь же этот организационный затык преодолели. Закону это не противоречит, просто позволит комиссиям быть готовыми к старту кампании», – пояснил он. Президентская кампания будет назначена Советом Федерации в соответствии с законом о выборах президента в период с 8 по 18 декабря.
ЦИК хочет унифицировать и упростить себе работу, поскольку на местах намного проще решать региональные вопросы, включая заключение контрактов по аренде информационных площадей, сказал «Ведомостям» политюрист Антон Рудаков. При этом в рамках федеральных кампаний Центральной избирательной комиссии было бы проще работать с крупными федеральными вендорами, считает он. «Возможно, ЦИК просто частично с себя снимает эти процедурные вопросы и перекладывает их на регионы», – добавил Рудаков. Раньше ЦИК эти полномочия регионам не делегировал, заключил он.
Срочность обусловлена также тем, что в канун Нового года рекламодатели начинают активно выкупать информационные площади и заключать рекламные контракты на следующий год, сказал Рудаков.
25 октября Госдума одобрила поправки в законы об основных гарантиях избирательных прав и о контрактной системе, которыми была окончательно сконфигурирована система софинансирования президентских выборов за счет региональных бюджетов, пояснил «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Сейчас документ находится на рассмотрении в Совете Федерации. По умолчанию это запрещено по бюджетным правилам – тратить деньги из одного уровня выборов на нужды другого, пояснил он. Территориальные избирательные комиссии освободили от обязательных конкурсных процедур федеральной контрактной системы – в части денег, дополнительно выделяемых из регионального бюджета на финансирование федеральных выборов, добавил он.
Впервые такая опция была опробована при голосовании за поправки в Конституцию в 2020 г., и она носила временный характер. В 2023 г. в ряде регионов в пилотном режиме был опробован обновленный формат работы участковых комиссий – поквартирные обходы для информирования о выборах. Пока в законе есть только общая возможность такого финансирования, но, чтобы она заработала, поправка должна появиться в законе о соответствующих выборах, добавил Захаров.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман