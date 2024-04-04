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Фигурант дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах арестован на два месяца

Ведомости

Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию взрывчатки и взрывателей в иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца, пишет «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«2 апреля ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев», – цитирует агентство собеседника.

2 апреля ФСБ сообщила, что в Псковской области пресечен канал контрабанды с Украины через страны Евросоюза (ЕС) взрывных устройств и взрывчатки, спрятанных в православных иконах. В результате досмотра сотрудники службы обнаружили 27 самодельных взрывных устройств, спрятанных в иконы, а также 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Против подозреваемого завели уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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