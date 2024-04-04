Фигурант дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах арестован на два месяца
Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию взрывчатки и взрывателей в иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца, пишет «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.
«2 апреля ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев», – цитирует агентство собеседника.
2 апреля ФСБ сообщила, что в Псковской области пресечен канал контрабанды с Украины через страны Евросоюза (ЕС) взрывных устройств и взрывчатки, спрятанных в православных иконах. В результате досмотра сотрудники службы обнаружили 27 самодельных взрывных устройств, спрятанных в иконы, а также 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.
Против подозреваемого завели уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.