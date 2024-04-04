Фигурант дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах арестован на два месяца

2 апреля ФСБ сообщила, что в Псковской области пресечен канал контрабанды с Украины через страны Евросоюза (ЕС) взрывных устройств и взрывчатки, спрятанных в православных иконах. В результате досмотра сотрудники службы обнаружили 27 самодельных взрывных устройств, спрятанных в иконы, а также 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.