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В состоянии губернатора Чибиса наблюдается медленная положительная динамика

Ведомости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, прооперированный после нападения, остается в палате интенсивной терапии, в его состоянии наблюдается медленная положительная динамика, рассказал министр здравоохранения области Дмитрий Панычев. Его заявление опубликовал оперативный штаб региона.

«От состояния тяжелого идет движение к состоянию средней тяжести», – уточнил Панычев.

По его словам, пока не пройден период, в течение которого могут возникнуть осложнения и ухудшение состояния. Так выражаются особенности течения послеоперационного периода при подобных ранениях, пояснил министр. Он добавил, что врачи круглосуточно наблюдают за состоянием Чибиса и оперативно принимают необходимые решения.

6 апреля ТАСС сообщил, что в Мурманской области до 5 июня арестовали Александра Быданова, напавшего на Чибиса после встречи с жителями в Апатитах.

Решение было принято на выездном заседании в больнице города Кировска, где фигурант находится после ранения при задержании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Максимальное наказание по этой части – до 20 лет лишения свободы.

Как сообщал Следственный комитет России, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого лично не знал. Быданов ранее заявил о готовности принести извинения перед Чибисом за нападение. Он сказал, что жалеет о содеянном.

Вечером 4 апреля Быданов напал с ножом на губернатора Чибиса возле здания ДК «Строитель» в Апатитах, где губернатор проводил встречу с местными жителями. Нападавший в ходе задержания сотрудниками Росгвардии также был ранен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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