В состоянии губернатора Чибиса наблюдается медленная положительная динамика
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, прооперированный после нападения, остается в палате интенсивной терапии, в его состоянии наблюдается медленная положительная динамика, рассказал министр здравоохранения области Дмитрий Панычев. Его заявление опубликовал оперативный штаб региона.
«От состояния тяжелого идет движение к состоянию средней тяжести», – уточнил Панычев.
По его словам, пока не пройден период, в течение которого могут возникнуть осложнения и ухудшение состояния. Так выражаются особенности течения послеоперационного периода при подобных ранениях, пояснил министр. Он добавил, что врачи круглосуточно наблюдают за состоянием Чибиса и оперативно принимают необходимые решения.
6 апреля ТАСС сообщил, что в Мурманской области до 5 июня арестовали Александра Быданова, напавшего на Чибиса после встречи с жителями в Апатитах.
Решение было принято на выездном заседании в больнице города Кировска, где фигурант находится после ранения при задержании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Максимальное наказание по этой части – до 20 лет лишения свободы.
Как сообщал Следственный комитет России, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого лично не знал. Быданов ранее заявил о готовности принести извинения перед Чибисом за нападение. Он сказал, что жалеет о содеянном.
Вечером 4 апреля Быданов напал с ножом на губернатора Чибиса возле здания ДК «Строитель» в Апатитах, где губернатор проводил встречу с местными жителями. Нападавший в ходе задержания сотрудниками Росгвардии также был ранен.