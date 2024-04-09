Уголовное дело о нападении на генконсульство России во Львове направлено в суд
Уголовное дело о нападении на генеральное консульство России во Львове в 2016 г. в отношении Зиновия Парасюка направлено в суд. Об этом сообщает Гепрокуратура РФ.
Парасюк обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения, пользующиеся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). По версии следствия, в марте 2016 г. Зиновий Парасюк вместе с сыном – депутатом Верховной рады Украины VIII созыва Владимиром Парасюком – участвовал в митинге в поддержку Надежды Савченко. Парасюки забросали здание генконсульства РФ во Львове пиротехническими изделиями и другими предметами.
Парасюк-младший проник на территорию консульства, сорвал с флагштока государственный флаг России, вынес его за пределы консульства, растоптал и сжег.
Генпрокуратура уточнила, что Парасюк-старший объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы заочно заключил его под стражу. Учитывая, что реальной возможности участия его в уголовном деле нет, судебное разбирательство решено провести в отсутствие обвиняемого.
В ноябре 2023 г. 2-й Западный окружной военный суд приговорил Парасюка-младшего по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 360, ст. 329 УК РФ (совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, нападение группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений на генеральное консульство и надругательство над государственным флагом РФ) к 11 годам колонии. Приговор вынесен заочно, поскольку осужденный скрылся от следствия и суда и находится в международном розыске с 2017 г.
30 марта 2016 г. комитет по иностранным делам Верховной рады Украины одобрил проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией. Парасюк-младший был одним из его авторов совместно с депутатами Радикальной партии Оксаной Корчинской и Юрием-Богданом Шухевичем, фракции «Блок Петра Порошенко» Олегом Петренко и фракции «Батькивщина» Игорем Луценко.