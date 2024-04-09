Уголовное дело о нападении на генконсульство России во Львове направлено в суд

В ноябре 2023 г. 2-й Западный окружной военный суд приговорил Парасюка-младшего по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 360, ст. 329 УК РФ (совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, нападение группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений на генеральное консульство и надругательство над государственным флагом РФ) к 11 годам колонии. Приговор вынесен заочно, поскольку осужденный скрылся от следствия и суда и находится в международном розыске с 2017 г.