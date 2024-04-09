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Уголовное дело о нападении на генконсульство России во Львове направлено в суд

Ведомости

Уголовное дело о нападении на генеральное консульство России во Львове в 2016 г. в отношении Зиновия Парасюка направлено в суд. Об этом сообщает Гепрокуратура РФ.

Парасюк обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения, пользующиеся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). По версии следствия, в марте 2016 г. Зиновий Парасюк вместе с сыном – депутатом Верховной рады Украины VIII созыва Владимиром Парасюком – участвовал в митинге в поддержку Надежды Савченко. Парасюки забросали здание генконсульства РФ во Львове пиротехническими изделиями и другими предметами.

Парасюк-младший проник на территорию консульства, сорвал с флагштока государственный флаг России, вынес его за пределы консульства, растоптал и сжег.

Генпрокуратура уточнила, что Парасюк-старший объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы заочно заключил его под стражу. Учитывая, что реальной возможности участия его в уголовном деле нет, судебное разбирательство решено провести в отсутствие обвиняемого.

В ноябре 2023 г. 2-й Западный окружной военный суд приговорил Парасюка-младшего по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 360, ст. 329 УК РФ (совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, нападение группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений на генеральное консульство и надругательство над государственным флагом РФ) к 11 годам колонии. Приговор вынесен заочно, поскольку осужденный скрылся от следствия и суда и находится в международном розыске с 2017 г.

30 марта 2016 г. комитет по иностранным делам Верховной рады Украины одобрил проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией. Парасюк-младший был одним из его авторов совместно с депутатами Радикальной партии Оксаной Корчинской и Юрием-Богданом Шухевичем, фракции «Блок Петра Порошенко» Олегом Петренко и фракции «Батькивщина» Игорем Луценко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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