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В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Ведомости

В больницах на стационарном лечении остаются 34 пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус сити холле», рассказал «РИА Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Состояние двоих из них крайне тяжелое, врачи борются за их жизни», – уточнил Мурашко.

Министр добавил, что еще четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел один из крупнейших в истории страны теракт. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один из Узбекистана.

8 апреля СК сообщил о получении значимых данных, которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. Перед этим в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо арестованных признались, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление.

9 апреля СК возбудил уголовное дело по результатам проверки на причастность высших должностных лиц США и стран НАТО к финансированию террористической деятельности. Дело заведено по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По данным следствия, деньги, поступившие через коммерческие организации, в частности, через украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма холдингс», на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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