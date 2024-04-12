В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»
В больницах на стационарном лечении остаются 34 пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус сити холле», рассказал «РИА Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Состояние двоих из них крайне тяжелое, врачи борются за их жизни», – уточнил Мурашко.
Министр добавил, что еще четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.
Вечером 22 марта в Подмосковье произошел один из крупнейших в истории страны теракт. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один из Узбекистана.
8 апреля СК сообщил о получении значимых данных, которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. Перед этим в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо арестованных признались, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление.
9 апреля СК возбудил уголовное дело по результатам проверки на причастность высших должностных лиц США и стран НАТО к финансированию террористической деятельности. Дело заведено по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По данным следствия, деньги, поступившие через коммерческие организации, в частности, через украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма холдингс», на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами.