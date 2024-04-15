В США произошел пожар на крупном заводе артиллерийских боеприпасов
На Армейском заводе боеприпасов в Скрантоне произошел пожар, сообщает Atlas News со ссылкой на очевидцев. Предприятие расположено в американском штате Пенсильвания в городе Скрантон.
Пользователи уже опубликовали в сети фотографии и видео, на которых видно, как с территории предприятия поднимается столб густого черного дыма.
На месте работают экстренные службы, отмечает издание, однако характер инцидента пока не установлен.
Завод производит артиллерийские и другие боеприпасы для армии США, его оператором является компания Dynamics-Ordnance and Tactical Systems.
Предприятие в Скрантоне – один из крупнейших производителей 155-мм снарядов в США, такие боеприпасы страны Запада активно поставляют Украине.