Раввин раскрыл подробности ликвидации террориста у синагоги в Москве

11 апреля агентство сообщало, что сотрудники ФСБ России предотвратили готовящийся теракт в одной из синагог в Москве. Нападение планировалось в момент массового скопления граждан. Атаку намеревался совершить уроженец одной из стран Средней Азии 2002 года рождения. Для этого он провел разведку у выбранного здания и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.