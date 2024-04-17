/ Общество

Раввин раскрыл подробности ликвидации террориста у синагоги в Москве

Ведомости

Выходец из Средней Азии, который был ликвидирован при задержании по подозрению в подготовке теракта, мог готовить нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в московском Отрадном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу религиозной общины «Даркей Шалом» раввина Довида Карпова.

По словам Карпова, задержание террориста проходило на Березовой аллее – в нескольких минутах езды от синагоги. Он также рассказал, что в синагогу приходили правоохранители, которые «расспрашивали, проводили оперативные действия, интересовались камерами».

Раввин добавил, что у террористов, ликвидированных в марте в Калужской области, обнаружили карту, где была отмечена синагога «Даркей Шалом».

11 апреля агентство сообщало, что сотрудники ФСБ России предотвратили готовящийся теракт в одной из синагог в Москве. Нападение планировалось в момент массового скопления граждан. Атаку намеревался совершить уроженец одной из стран Средней Азии 2002 года рождения. Для этого он провел разведку у выбранного здания и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

7 марта Центр общественных связей (ЦОС) сообщал, что в Калужской области была предотвращена готовящаяся атака на здание синагоги в Москве. По информации ведомства, силовики раскрыли агентов террористической организации «Вилаят Хорасан» (филиал запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»). Злоумышленники вели подготовку к совершению нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия. При задержании они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России, их нейтрализовали ответным огнем, уточнили в спецслужбе.

9 марта стало известно, что Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование по факту ликвидации российскими силовиками двух граждан республики. Проверка ведется в тесном контакте с ФСБ в рамках действующих каналов сотрудничества. «СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование», – говорится в сообщении.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных