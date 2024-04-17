Раввин раскрыл подробности ликвидации террориста у синагоги в Москве
Выходец из Средней Азии, который был ликвидирован при задержании по подозрению в подготовке теракта, мог готовить нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в московском Отрадном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу религиозной общины «Даркей Шалом» раввина Довида Карпова.
По словам Карпова, задержание террориста проходило на Березовой аллее – в нескольких минутах езды от синагоги. Он также рассказал, что в синагогу приходили правоохранители, которые «расспрашивали, проводили оперативные действия, интересовались камерами».
Раввин добавил, что у террористов, ликвидированных в марте в Калужской области, обнаружили карту, где была отмечена синагога «Даркей Шалом».
11 апреля агентство сообщало, что сотрудники ФСБ России предотвратили готовящийся теракт в одной из синагог в Москве. Нападение планировалось в момент массового скопления граждан. Атаку намеревался совершить уроженец одной из стран Средней Азии 2002 года рождения. Для этого он провел разведку у выбранного здания и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
7 марта Центр общественных связей (ЦОС) сообщал, что в Калужской области была предотвращена готовящаяся атака на здание синагоги в Москве. По информации ведомства, силовики раскрыли агентов террористической организации «Вилаят Хорасан» (филиал запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»). Злоумышленники вели подготовку к совершению нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия. При задержании они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России, их нейтрализовали ответным огнем, уточнили в спецслужбе.
9 марта стало известно, что Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование по факту ликвидации российскими силовиками двух граждан республики. Проверка ведется в тесном контакте с ФСБ в рамках действующих каналов сотрудничества. «СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование», – говорится в сообщении.