ФСБ предотвратила теракт в одной из синагог в Москве
В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили готовящийся теракт в одной из синагог, который планировался там к реализации в момент массового скопления граждан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Атаку намеревался совершить уроженец одной из стран Средней Азии 2002 года рождения. С этой целью он провел разведку у выбранного здания и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
«Отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации», – сообщили в ЦОС ФСБ.
Вечером 22 марта в Подмосковье произошел один из крупнейших в истории страны теракт. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.
В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один из Узбекистана.