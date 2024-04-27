Дом.РФ: доля льготной ипотеки в I квартале выросла до 55%
Ипотечные банки РФ также снизили выдачу ипотеки на 23% по количеству и на 17% по стоимости, если сравнивать с I кварталом 2023 г. Число кредитов составило 262 000, сумма – 1 трлн руб.
Институт развития отмечает, что спад произошел за счет ставок по рыночным программам, которые остаются высокими. Сейчас они составляют приблизительно 17% против 11% за аналогичный период 2023 г. При этом число зарегистрированных рыночных ипотек за первые три месяца 2024 г. снизилось на 45% год к году.
Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что заемщиков с высокими доходами могут лишить возможности получения льготной семейной ипотеки. Чебесков также предположил, что возможность участия в программе для таких семей может остаться, но ставка по льготной ипотеке для них может быть увеличена. «Известия» со ссылкой на источники сообщали, что она может составить до 12% годовых.
Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами РФ отметила, что благодаря льготной ипотеке 936 700 семей улучшили жилищные условия. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что государство точно будет поддерживать программу льготной ипотеки в новых регионах и на Дальнем Востоке, ипотеки в других регионах – «по мере возможности». Хуснуллин также отметил важность поддержки сельской ипотеки и льготных программ в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).