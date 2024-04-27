Дом.РФ: доля льготной ипотеки в I квартале выросла до 55%

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что заемщиков с высокими доходами могут лишить возможности получения льготной семейной ипотеки. Чебесков также предположил, что возможность участия в программе для таких семей может остаться, но ставка по льготной ипотеке для них может быть увеличена. «Известия» со ссылкой на источники сообщали, что она может составить до 12% годовых.