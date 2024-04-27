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Дом.РФ: доля льготной ипотеки в I квартале выросла до 55%

Ведомости

Доля кредитов, которые были выданы в рамках льготных жилищных программ, выросла до 55% в I квартале 2024 г. по сравнению с 38% за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Дом.РФ.

Ипотечные банки РФ также снизили выдачу ипотеки на 23% по количеству и на 17% по стоимости, если сравнивать с I кварталом 2023 г. Число кредитов составило 262 000, сумма – 1 трлн руб.

Институт развития отмечает, что спад произошел за счет ставок по рыночным программам, которые остаются высокими. Сейчас они составляют приблизительно 17% против 11% за аналогичный период 2023 г. При этом число зарегистрированных рыночных ипотек за первые три месяца 2024 г. снизилось на 45% год к году.

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что заемщиков с высокими доходами могут лишить возможности получения льготной семейной ипотеки. Чебесков также предположил, что возможность участия в программе для таких семей может остаться, но ставка по льготной ипотеке для них может быть увеличена. «Известия» со ссылкой на источники сообщали, что она может составить до 12% годовых.

Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами РФ отметила, что благодаря льготной ипотеке 936 700 семей улучшили жилищные условия. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что государство точно будет поддерживать программу льготной ипотеки в новых регионах и на Дальнем Востоке, ипотеки в других регионах – «по мере возможности». Хуснуллин также отметил важность поддержки сельской ипотеки и льготных программ в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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