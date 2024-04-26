Хуснуллин заверил о сохранении ипотеки в новых регионах и на Дальнем Востоке

Ипотека под 2% в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – стала доступна с января 2023 г. В этих субъектах можно взять кредит на покупку или строительство жилья на сумму до 6 млн руб. с первым взносом от 10%. В апреле 2024 г. ипотеку под 2% расширили на вторичное жилье в новых регионах и Белгородскую область. Ее могут оформить участники и ветераны спецоперации, а также ряд других категорий.