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Хуснуллин заверил о сохранении ипотеки в новых регионах и на Дальнем Востоке

Ведомости

Государство точно будет поддерживать программу льготной ипотеки в новых регионах и на Дальнем Востоке. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на отраслевом дне «Инфраструктура для жизни» на выставке «Россия» на ВДНХ. 

«Мы будем поддерживать ипотеку на новых территориях, ипотеку на Дальнем Востоке. Остальные ипотеки пока по мере возможности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Хуснуллин также отметил важность поддержки сельской ипотеки и льготных программ в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ипотека под 2% в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – стала доступна с января 2023 г. В этих субъектах можно взять кредит на покупку или строительство жилья на сумму до 6 млн руб. с первым взносом от 10%. В апреле 2024 г. ипотеку под 2% расширили на вторичное жилье в новых регионах и Белгородскую область. Ее могут оформить участники и ветераны спецоперации, а также ряд других категорий.

Программа «Дальневосточная ипотека» со льготной ставкой 2% была запущена в России в 2019 г. В декабре 2022 г. ее продлили до конца 2030 г. В ноябре 2023 г. действие программы расширили на Арктическую зону. В апреле этого года заместитель министра финансов Иван Чебесков допускал, что ставка по дальневосточной ипотеке может быть повышена. 

Помимо упомянутых льготных программ сейчас в России действует ипотека на новостройки (до 1 июля 2024 г. со ставкой 8%), семейная ипотека (до 1 июля 2024 г. со ставкой 6%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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