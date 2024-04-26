Хуснуллин заверил о сохранении ипотеки в новых регионах и на Дальнем Востоке
Государство точно будет поддерживать программу льготной ипотеки в новых регионах и на Дальнем Востоке. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на отраслевом дне «Инфраструктура для жизни» на выставке «Россия» на ВДНХ.
«Мы будем поддерживать ипотеку на новых территориях, ипотеку на Дальнем Востоке. Остальные ипотеки пока по мере возможности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Хуснуллин также отметил важность поддержки сельской ипотеки и льготных программ в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Ипотека под 2% в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – стала доступна с января 2023 г. В этих субъектах можно взять кредит на покупку или строительство жилья на сумму до 6 млн руб. с первым взносом от 10%. В апреле 2024 г. ипотеку под 2% расширили на вторичное жилье в новых регионах и Белгородскую область. Ее могут оформить участники и ветераны спецоперации, а также ряд других категорий.
Программа «Дальневосточная ипотека» со льготной ставкой 2% была запущена в России в 2019 г. В декабре 2022 г. ее продлили до конца 2030 г. В ноябре 2023 г. действие программы расширили на Арктическую зону. В апреле этого года заместитель министра финансов Иван Чебесков допускал, что ставка по дальневосточной ипотеке может быть повышена.
Помимо упомянутых льготных программ сейчас в России действует ипотека на новостройки (до 1 июля 2024 г. со ставкой 8%), семейная ипотека (до 1 июля 2024 г. со ставкой 6%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят до 2030 г.