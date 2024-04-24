Минфин: при выдаче семейной ипотеки упор будет сделан на ИЖС
Минфин прорабатывает особые условия семейной ипотеки для малых городов, упор планируется сделать на поддержке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил «Известиям».
По его словам, льготная ставка будет не ниже 6%. Идею сделать упор на ИЖС Чебесков объяснил тем, что в малых городах строится ограниченное количество многоэтажек, а большое число граждан хотят жить в собственном доме.
В пресс-службе Минстроя не стали говорить о конкретных параметрах по льготным кредитам, сославшись на преждевременность этого. Там отметили, что ипотечные программы с господдержкой показали свою эффективность. В ЦБ также не прокомментировали, какие условия по семейной ипотеке поддерживают.
В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят до 2030 г. В начале апреля информация об этом появилась в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Вместе с тем он поручил правительству установить особые условия по семейной ипотеке в субъектах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.
Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Кредит можно взять на покупку готового или строящегося жилья, на покупку участка и строительство дома, а также на рефинансирование действующей ипотеки.