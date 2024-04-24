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Минфин: при выдаче семейной ипотеки упор будет сделан на ИЖС

Ведомости

Минфин прорабатывает особые условия семейной ипотеки для малых городов, упор планируется сделать на поддержке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил «Известиям».

По его словам, льготная ставка будет не ниже 6%. Идею сделать упор на ИЖС Чебесков объяснил тем, что в малых городах строится ограниченное количество многоэтажек, а большое число граждан хотят жить в собственном доме. 

В пресс-службе Минстроя не стали говорить о конкретных параметрах по льготным кредитам, сославшись на преждевременность этого. Там отметили, что ипотечные программы с господдержкой показали свою эффективность. В ЦБ также не прокомментировали, какие условия по семейной ипотеке поддерживают.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят до 2030 г. В начале апреля информация об этом появилась в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Вместе с тем он поручил правительству установить особые условия по семейной ипотеке в субъектах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.

Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Кредит можно взять на покупку готового или строящегося жилья, на покупку участка и строительство дома, а также на рефинансирование действующей ипотеки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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