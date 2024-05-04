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МАК завершил составление отчета по катастрофе Superjet 100 в 2019 году

Документ будет опубликован после получения комментариев Франции, Германии и США
Ведомости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) дополнил проект окончательного отчета по катастрофе Superjet 100 «Аэрофлота» в 2019 г., сейчас специалисты завершают перевод документа на английский язык. Об этом сообщается на сайте комитета.

Утром 5 мая 2019 г. SSJ100 вылетел из Москвы в Мурманск, но из-за попадания в него молнии вернулся в «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек. Комиссия в мае 2023 г. подготовила проект окончательного отчета по расследованию авиационного происшествия, сообщили в МАК.

«В период с мая 2023 г. по май 2024 г., учитывая позицию ПАО «Аэрофлот» по проекту, комиссией были проведены дополнительные мероприятия. В результате значительного объема работ, выполненного комиссией, проект окончательного отчета был дополнен. На сегодня он рассмотрен всеми членами комиссии, при этом членом комиссии от ПАО «Аэрофлот» проект подписан с особым мнением», – рассказали в комитете.

Сейчас специалисты авиационного комитета завершают перевод отчета на английский язык, чтобы направить документ Франции, Германии и США, которые принимали участие в расследовании. Государства должны будут направить свои комментарии к проекту в течение 60 дней с момента его получения, после чего будет опубликован окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия, добавили в комитете.

Утром 5 мая 2019 г. SSJ100 вылетел из Москвы в Мурманск, но из-за попадания в него молнии вернулся в «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек. В апреле 2020 г. Следственный комитет завершил расследование происшествия. Командиру судна Денису Евдокимову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Химкинский городской суд Московской области приговорил его к шести годам колонии-поселения.

В ноябре 2020 г. представитель «Аэрофлота» на совещании в Ространснадзоре обвинил учебный тренажер в катастрофе SuperJet в «Шереметьево». Он заявил, что поведение тренажера для пилотов в режиме direct mode (ручной режим, т. е. без помощи автоматики) кардинально отличается от пилотирования самолета в реальных условиях, поэтому для экипажа рейса SU1492 Москва – Мурманск условия аварийной посадки оказались неожиданными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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