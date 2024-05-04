МАК завершил составление отчета по катастрофе Superjet 100 в 2019 году

МАК завершил составление отчета по катастрофе Superjet 100 в 2019 годуДокумент будет опубликован после получения комментариев Франции, Германии и США
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) дополнил проект окончательного отчета по катастрофе Superjet 100 «Аэрофлота» в 2019 г., сейчас специалисты завершают перевод документа на английский язык. Об этом сообщается на сайте комитета.
Утром 5 мая 2019 г. SSJ100 вылетел из Москвы в Мурманск, но из-за попадания в него молнии вернулся в «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек. Комиссия в мае 2023 г. подготовила проект окончательного отчета по расследованию авиационного происшествия, сообщили в МАК.
«В период с мая 2023 г. по май 2024 г., учитывая позицию ПАО «Аэрофлот» по проекту, комиссией были проведены дополнительные мероприятия. В результате значительного объема работ, выполненного комиссией, проект окончательного отчета был дополнен. На сегодня он рассмотрен всеми членами комиссии, при этом членом комиссии от ПАО «Аэрофлот» проект подписан с особым мнением», – рассказали в комитете.
Сейчас специалисты авиационного комитета завершают перевод отчета на английский язык, чтобы направить документ Франции, Германии и США, которые принимали участие в расследовании. Государства должны будут направить свои комментарии к проекту в течение 60 дней с момента его получения, после чего будет опубликован окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия, добавили в комитете.
Утром 5 мая 2019 г. SSJ100 вылетел из Москвы в Мурманск, но из-за попадания в него молнии вернулся в «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек. В апреле 2020 г. Следственный комитет завершил расследование происшествия. Командиру судна Денису Евдокимову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Химкинский городской суд Московской области приговорил его к шести годам колонии-поселения.
В ноябре 2020 г. представитель «Аэрофлота» на совещании в Ространснадзоре обвинил учебный тренажер в катастрофе SuperJet в «Шереметьево». Он заявил, что поведение тренажера для пилотов в режиме direct mode (ручной режим, т. е. без помощи автоматики) кардинально отличается от пилотирования самолета в реальных условиях, поэтому для экипажа рейса SU1492 Москва – Мурманск условия аварийной посадки оказались неожиданными.