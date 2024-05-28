«Коммерсантъ»: «вору в законе» Шишкану запросили пожизненный срок

По версии следствия, Медведев и его сообщники убили генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» – депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и еще троих членов ее семьи с целью завладения земельными участками племзавода. Кроме того, обвиняемые причиняли вред здоровью различной степени тяжести и совершали поджоги имущества лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.