«Коммерсантъ»: «вору в законе» Шишкану запросили пожизненный срок
Генпрокуратура потребовала приговорить Олега Медведева, известного в криминальном мире под прозвищем Шишкан, к пожизненному заключению. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Всего обвинение запросило наказания – от условного до пожизненного – для 18 участников преступного сообщества. Помимо Медведева, прокурор потребовала отправить в колонию особого режима на всю жизнь Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова – трех ближайших соратников криминального авторитета.
Условные сроки запросили для Юрия Григорьева, Александра Морозова и Самвела Сереканяна. Первым двум предложено назначить по пять лет лишения свободы условно, а третьему – семь лет и 11 месяцев условно.
Остальных фигурантов требуют приговорить к срокам от 12 до 24 лет колонии строгого режима. Прокурор также запросила обязать подсудимых выплатить по искам потерпевших от 1,2 до 5 млн руб.
16 мая коллегия присяжных заседателей вынесла Медведеву и другим фигурантам обвинительный вердикт. «Коммерсантъ» пишет, что приговор им могут вынести в конце июня – начале июля.
По версии следствия, Медведев и его сообщники убили генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» – депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и еще троих членов ее семьи с целью завладения земельными участками племзавода. Кроме того, обвиняемые причиняли вред здоровью различной степени тяжести и совершали поджоги имущества лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.
Уголовное дело об убийстве депутата Сидоровой было возбуждено в феврале 2012 г. Шишкана задержали на даче в Раменском в июле 2019 г. Басманный суд заключил его под стражу.