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«Коммерсантъ»: «вору в законе» Шишкану запросили пожизненный срок

Ведомости

Генпрокуратура потребовала приговорить Олега Медведева, известного в криминальном мире под прозвищем Шишкан, к пожизненному заключению. Об этом сообщил «Коммерсантъ». 

Всего обвинение запросило наказания – от условного до пожизненного – для 18 участников преступного сообщества. Помимо Медведева, прокурор потребовала отправить в колонию особого режима на всю жизнь Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова – трех ближайших соратников криминального авторитета. 

Условные сроки запросили для Юрия Григорьева, Александра Морозова и Самвела Сереканяна. Первым двум предложено назначить по пять лет лишения свободы условно, а третьему – семь лет и 11 месяцев условно. 

Остальных фигурантов требуют приговорить к срокам от 12 до 24 лет колонии строгого режима. Прокурор также запросила обязать подсудимых выплатить по искам потерпевших от 1,2 до 5 млн руб.

16 мая коллегия присяжных заседателей вынесла Медведеву и другим фигурантам обвинительный вердикт. «Коммерсантъ» пишет, что приговор им могут вынести в конце июня – начале июля.

По версии следствия, Медведев и его сообщники убили генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» – депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и еще троих членов ее семьи с целью завладения земельными участками племзавода. Кроме того, обвиняемые причиняли вред здоровью различной степени тяжести и совершали поджоги имущества лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.

Уголовное дело об убийстве депутата Сидоровой было возбуждено в феврале 2012 г. Шишкана задержали на даче в Раменском в июле 2019 г. Басманный суд заключил его под стражу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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