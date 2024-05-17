Присяжные вынесли обвинительный вердикт «вору в законе» Шишкану

Присяжные вынесли обвинительный вердикт «вору в законе» ШишкануМедведева и еще 17 предполагаемых соучастников ОПС коллегия присяжных признала виновными в убийствах и бандитизме
Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт Олегу Медведеву, известному в криминальном мире под прозвищем Шишкан. Всего на скамье подсудимых 18 фигурантов, обвиняемых в участии в преступном сообществе.
Судебный процесс 2-го западного окружного военного суда проходил на выездных заседаниях в Мосгорсуде для удобства размещения всех подсудимых.
Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Следственного комитета, обвинительный вердикт был вынесен на основании представленных ведомством доказательств. По версии следствия, Медведев и его сообщники убили генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» – депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и еще трех членов ее семьи с целью завладения земельными участками племзавода.
Преступное сообщество, отметили в СК, финансировалось путем вымогательства у бизнесменов города Раменское и Раменского района Московской области и убийств для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых. Кроме того, обвиняемые причиняли вред здоровью различной степени тяжести и совершали поджоги имущества лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.
После вынесения вердикта присяжными суд проводит его обсуждение. Оно назначено на 21 мая. Затем сторона государственного обвинения запросит наказание для подсудимых, которые смогут выступить в суде с последним словом. Тогда судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Для вынесения вердикта присяжным понадобилось три дня. Перед ними стояло более 150 вопросов, установленных судом. В итоге предполагаемого лидера ОПС присяжные признали не заслуживаживающим снисхождения – Медведеву грозит пожизненное лишение свободы.
В зависимоти от роли и степени участия каждому из фигурантов предъявлено обвинение в ряде тяжких и особо тяжких преступлений: убийства (ст. 105 УК), вымогательства (cт. 163 УК), причинение вреда здоровью (ст. 111 УК), незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК) и организация и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК).
О задержании Шишкана на даче в Раменском стало известно в июле 2019 г. Басманный суд заключил его под стражу. «Ведомости» писали, что в то же время в Люберцах задержали еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 г.
Уголовное дело об убийстве депутата Сидоровой было возбуждено в феврале 2012 г. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли в ее дом в Малахове, они увидели, что в доме все перевернуто, и нашли там следы крови. Пропали Сидорова, ее 73-летний муж, руководивший местной сельскохозяйственной фирмой, 28-летний сын и 64-летняя сестра.
В 2020 г. официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала журналистам, что в СМИ распространялась информация неверная информация о позиционировании Медведева. О нем писали, как о крупном бизнесмене и меценате, который жертвует большие деньги на благотворительность и поддержку футбольного клуба «Сатурн». «Такая линия защиты была выбрана не сразу – со своей первой командой защитников Медведев делал ставку на признание его невменяемым», – рассказала представитель СК (цитата по ТАСС). При этом Медведев не имел легальных источников дохода и не платил налоги, указывали в СК.