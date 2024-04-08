Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Тбилисского

В конце марта агентство сообщало, что криминальный авторитет Захарий Калашов – вор в законе Шакро Молодой – вышел из колонии согласно решению о его условно-досрочном освобождении (УДО). 20 марта ему исполнился 71 год. В 2018 г. его приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Следствие установило, что Калашов в 2013 г. после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана) занял лидирующее положение в криминальном мире России и под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью.