Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Тбилисского
Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца «криминального авторитета» Якова Измайлова (Тэко Тбилисского). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Столичный суд избрал заочно арест «авторитетному» предпринимателю, более известному в узких кругах как Тэко Тбилисский», – говорится в сообщении.
Измайлова обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений).
Ранее Измайлов был объявлен в международный розыск. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Измайлова на территории РФ или с момента его передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации в РФ.
По данным ТАСС, Измайлов сменил имя и фамилию: по-настоящему его зовут Теймураз Шалвович Фароян. Следствие полагает, что он занимает высшее положение в преступной иерархии с 1992 г. В 2015 г. криминальный авторитет был осужден в Москве за хранение героина и до 2018 г. отбывал наказание в колонии особого режима. Вернувшись из мест заключения, он поменял имя и фамилию в паспорте.
В конце марта агентство сообщало, что криминальный авторитет Захарий Калашов – вор в законе Шакро Молодой – вышел из колонии согласно решению о его условно-досрочном освобождении (УДО). 20 марта ему исполнился 71 год. В 2018 г. его приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Следствие установило, что Калашов в 2013 г. после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана) занял лидирующее положение в криминальном мире России и под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью.