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Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Тбилисского

Ведомости

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца «криминального авторитета» Якова Измайлова (Тэко Тбилисского). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Столичный суд избрал заочно арест «авторитетному» предпринимателю, более известному в узких кругах как Тэко Тбилисский», – говорится в сообщении.

Измайлова обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений).

Ранее Измайлов был объявлен в международный розыск. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Измайлова на территории РФ или с момента его передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации в РФ.

По данным ТАСС, Измайлов сменил имя и фамилию: по-настоящему его зовут Теймураз Шалвович Фароян. Следствие полагает, что он занимает высшее положение в преступной иерархии с 1992 г. В 2015 г. криминальный авторитет был осужден в Москве за хранение героина и до 2018 г. отбывал наказание в колонии особого режима. Вернувшись из мест заключения, он поменял имя и фамилию в паспорте.

В конце марта агентство сообщало, что криминальный авторитет Захарий Калашов – вор в законе Шакро Молодой – вышел из колонии согласно решению о его условно-досрочном освобождении (УДО). 20 марта ему исполнился 71 год. В 2018 г. его приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Следствие установило, что Калашов в 2013 г. после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана) занял лидирующее положение в криминальном мире России и под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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