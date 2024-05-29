В Москве задержали башкирского бизнес-коуча Байбурина
Московские правоохранители задержали башкирского бизнес-тренера Азата Байбурина по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Байбурин обвиняется по 29 эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
В отношении бизнес-коуча была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще в январе 2022 г. По уточнению прокуратуры, он был задержан 28 мая. Сейчас он помещен в московское СИЗО-7 Капотня.
По версии следствия, Байбурин совместно с соучастниками создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления деятельности на валютном рынке, последующем трудоустройстве на биржу и получении высокого дохода благодаря его курсам обучения финансовой грамотности.
В частности, бизнес-тренер получал от соучастников контактные данные клиентов, «создавал видимость их обучения, сообщал ложные сведения о необходимости открытия брокерских счетов и их пополнения для возможности совершения форекс-сделок и получения прибыли».
«В дальнейшем, используя доступ к программному обеспечению, отражающему остаток на балансе потерпевших, злоумышленники вносили в указанные программы сведения сначала о росте остатка по счету, а затем об «обвале» брокерского счета, таким образом похищая денежные средства граждан», – говорится в сообщении.
Жертвами мошенников стали как минимум 29 человек, а ущерб превышает 25,6 млн руб.