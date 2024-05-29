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В Москве задержали башкирского бизнес-коуча Байбурина

Ведомости

Московские правоохранители задержали башкирского бизнес-тренера Азата Байбурина по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Байбурин обвиняется по 29 эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

В отношении бизнес-коуча была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще в январе 2022 г. По уточнению прокуратуры, он был задержан 28 мая. Сейчас он помещен в московское СИЗО-7 Капотня.

По версии следствия, Байбурин совместно с соучастниками создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления деятельности на валютном рынке, последующем трудоустройстве на биржу и получении высокого дохода благодаря его курсам обучения финансовой грамотности. 

В частности, бизнес-тренер получал от соучастников контактные данные клиентов, «создавал видимость их обучения, сообщал ложные сведения о необходимости открытия брокерских счетов и их пополнения для возможности совершения форекс-сделок и получения прибыли».

«В дальнейшем, используя доступ к программному обеспечению, отражающему остаток на балансе потерпевших, злоумышленники вносили в указанные программы сведения сначала о росте остатка по счету, а затем об «обвале» брокерского счета, таким образом похищая денежные средства граждан», – говорится в сообщении.

Жертвами мошенников стали как минимум 29 человек, а ущерб превышает 25,6 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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