Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест

Следователь в ходе заседания настаивал именно на домашнем аресте, в том числе в связи с тем, что у супругов Портнягиных имеется вид на жительство в ОАЭ. Кроме того, представитель следствия просил суд ограничить общение между супругами: жена Екатерина Портнягина проходит в качестве подозреваемой по делу о легализации денег. Общение между фигурантами может негативно повлиять на расследование.