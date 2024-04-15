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Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест

Его супруга также проходит подозреваемой в рамках уголовного дела об отмывании более 120 млн рублей
Яна Суринская
vk.com / d.portnyagin

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста блогеру и бизнес-коучу Дмитрию Портнягину, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Под арестом блогер будет находиться до 10 июня, говорится в постановлении суда.

Расследованием уголовного дела занимается подмосковный главк Следственного комитета.

Следователь в ходе заседания настаивал именно на домашнем аресте, в том числе в связи с тем, что у супругов Портнягиных имеется вид на жительство в ОАЭ. Кроме того, представитель следствия просил суд ограничить общение между супругами: жена Екатерина Портнягина проходит в качестве подозреваемой по делу о легализации денег. Общение между фигурантами может негативно повлиять на расследование.

Защита блогера просила суд избрать более мягкую меру пресечения в виде залога в размере 10 млн руб. Адвокат в суде заявил, что его доверитель перечислил более 45 млн руб. на нужды специальной военной операции. Вопреки этому следователь отметил, что Портнягин поддерживал оппозиционные настроения и президента Украины Владимира Зеленского. Обвиняемый это опроверг, доложив суду и слушателям, что против своей страны никогда не выступал.

Выслушав доводы сторон, судья Александра Лашина согласилась с доводами следователя и удовлетворила ходатайство.

Как ожидается, защита обжалует постановление суда.

Портнягина и его супругу подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, в период с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб.

11 апреля СК сообщил, что ущерб по делу о неуплате налогов ими полностью возмещен. Его защита утверждает, что блогер признал вину по делу о неуплате налогов. По словам адвоката Михаила Мушаилова, Портнягин не виноват в отмывании денег, добытых преступным путем, поскольку на доход бизнесмена начислялся налог.

Портнягин – блогер и автор серии книг про бизнес «Трансформатор». По состоянию на 11 апреля 2024 г. число его подписчиков на YouTube-канале «Трансформатор» составляет 1,46 млн.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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