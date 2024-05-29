Путин подписал закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам, следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.
Согласно правилу, в реестр будут включать должников по алиментам, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей.
Информация о неплательщиках будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме. О внесении в реестр должника должны оповестить в течение суток.
Данные о трудоустройстве должника будут предоставлять Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России и Фонд пенсионного и социального страхования РФ через единую электронную систему.
Закон вступает в силу через 360 дней после официального опубликования.