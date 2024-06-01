На юге Германии из-за наводнения прорвало дамбу
Под Аугсбургом (Бавария) из-за наводнения, вызванного проливными дождями, прорвало дамбу и плотину. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на районную администрацию.
В связи с высоким уровнем воды из-за прорыва плотины в общине Дидорф объявлена эвакуация местных жителей. Прорыв дамбы произошел в деревне Бургвальден.
В настоящее время в пяти районах Баварии объявлено чрезвычайное положение.
Наводнение из-за проливных дождей произошло и в Армении, 25-26 мая в северных регионах республики выпала месячная норма осадков. Были затоплены некоторые населенные пункты и дороги, сообщалось о погибших и пострадавших.
31 мая пресс-секретарь заместителя председателя правительства Алексея Оверчука Андрей Матвеев сообщил, что РЖД оперативно приступила к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, работы финансирует российская сторона. 1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за поручение РЖД как можно быстрее восстановить железнодорожные участки, разрушенные наводнением в Лорийской области.