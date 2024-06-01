Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали более 1700 человек

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и затем арестованы, большинство из них являются гражданами Таджикистана.