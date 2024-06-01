Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали более 1700 человек

Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали более 1700 человекВ рамках расследования допрошено более 800 свидетелей
Потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле» признаны более 1700 человек, следует из постановления Басманного суда Москвы.
Согласно постановлению о продлении ареста четырем фигурантам дела, в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек.
1 июня «Коммерсантъ» сообщил, что фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после теракта в «Крокус сити холле», стали два сотрудника концертного зала.
По версии следствия, отмечает издание, пожарные выходы в «Крокусе» были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание. Сами фигуранты вину не признали и утверждают, что пожарные выходы были открыты. После предъявления обвинения они были отпущены под подписку о невыезде.
31 мая Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале «Крокус сити холл».
По словам руководителя группы Федеральной палаты адвокатов РФ по оказанию бесплатной юридической помощи пострадавшим от теракта в «Крокусе» Ирины Фаст, это уголовное дело было возбуждено спустя три дня после теракта, но в СКР «не комментировали эту тему», говорила она «Ведомостям».
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и затем арестованы, большинство из них являются гражданами Таджикистана.