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Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали более 1700 человек

В рамках расследования допрошено более 800 свидетелей
Ведомости

Потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле» признаны более 1700 человек, следует из постановления Басманного суда Москвы.

Согласно постановлению о продлении ареста четырем фигурантам дела, в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек. 

1 июня «Коммерсантъ» сообщил, что фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после теракта в «Крокус сити холле», стали два сотрудника концертного зала. 

По версии следствия, отмечает издание, пожарные выходы в «Крокусе» были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание. Сами фигуранты вину не признали и утверждают, что пожарные выходы были открыты. После предъявления обвинения они были отпущены под подписку о невыезде.

31 мая Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». 

По словам руководителя группы Федеральной палаты адвокатов РФ по оказанию бесплатной юридической помощи пострадавшим от теракта в «Крокусе» Ирины Фаст, это уголовное дело было возбуждено спустя три дня после теракта, но в СКР «не комментировали эту тему», говорила она «Ведомостям».

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и затем арестованы, большинство из них являются гражданами Таджикистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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