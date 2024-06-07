Путин назвал во многом ошибочной приватизацию в России 1990-х
Приватизация в России в 1990-х гг. была во многом ошибочной, но вряд ли это делалось в криминальных целях, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Так он прокомментировал заявление о «неправильной» и «преступной» приватизации.
«Как бы это ни было больно для многих в стране, но все-таки я бы даже не употреблял этих эпитетов», – отметил глава государства.
По его словам, приватизация была основана на мнении экономистов с мировым именем, в том числе российских, которые говорили, что необходимо приватизировать все и как можно быстрее. Главное, чтобы это оказалось в руках эффективных собственников, которыми государство быть не может. Путин добавил, что жизнь показала, что в России это, мягко говоря, неточный подход для получения максимального результата.
25 апреля президент РФ сообщил, что в России нет пересмотра приватизации, возврат активов в госсобственность возможен только в случаях, когда действие или бездействие собственников предприятий наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.
Для объяснения претензий к собственникам недопустимы «никакие формальные поводы и зацепки». Например, если актив был приватизирован в начале 1990-х гг. по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, то правительство само упустило эти сделки из внимания.
11 апреля замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что ведомство обеспокоено ситуацией с изъятием акций у миноритариев в судебном порядке. Ранее об обеспокоенности прецедентами изъятия у миноритариев акций, купленных на организованных торгах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она говорила, что ЦБ «будет смотреть», что можно сделать в этой ситуации. Прежде всего такие случаи регулятор планировал проанализировать с законодательной точки зрения.