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Путин назвал во многом ошибочной приватизацию в России 1990-х

Ведомости

Приватизация в России в 1990-х гг. была во многом ошибочной, но вряд ли это делалось в криминальных целях, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Так он прокомментировал заявление о «неправильной» и «преступной» приватизации.

«Как бы это ни было больно для многих в стране, но все-таки я бы даже не употреблял этих эпитетов», – отметил глава государства.

По его словам, приватизация была основана на мнении экономистов с мировым именем, в том числе российских, которые говорили, что необходимо приватизировать все и как можно быстрее. Главное, чтобы это оказалось в руках эффективных собственников, которыми государство быть не может. Путин добавил, что жизнь показала, что в России это, мягко говоря, неточный подход для получения максимального результата.

25 апреля президент РФ сообщил, что в России нет пересмотра приватизации, возврат активов в госсобственность возможен только в случаях, когда действие или бездействие собственников предприятий наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

Для объяснения претензий к собственникам недопустимы «никакие формальные поводы и зацепки». Например, если актив был приватизирован в начале 1990-х гг. по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, то правительство само упустило эти сделки из внимания.

11 апреля замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что ведомство обеспокоено ситуацией с изъятием акций у миноритариев в судебном порядке. Ранее об обеспокоенности прецедентами изъятия у миноритариев акций, купленных на организованных торгах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она говорила, что ЦБ «будет смотреть», что можно сделать в этой ситуации. Прежде всего такие случаи регулятор планировал проанализировать с законодательной точки зрения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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