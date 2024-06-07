Путин назвал во многом ошибочной приватизацию в России 1990-х

По его словам, приватизация была основана на мнении экономистов с мировым именем, в том числе российских, которые говорили, что необходимо приватизировать все и как можно быстрее. Главное, чтобы это оказалось в руках эффективных собственников, которыми государство быть не может. Путин добавил, что жизнь показала, что в России это, мягко говоря, неточный подход для получения максимального результата.