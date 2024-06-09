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Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев

Ведомости

Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев по русскому языку, истории России и основам российского законодательства. Об этом сказал в интервью ТАСС руководитель надзорного ведомства Анзор Музаев.

Музаев уточнил, что ведомство проверит вузы по плану проверки, которая проводится по поручению правительства. «И эта работа будет продолжаться», – добавил он.

По данным Минобрнауки, сейчас тестирование по дисциплинам проводят 12 федеральных вузов и одна организация, учрежденная департаментом образования и науки Москвы. 88 площадок для сдачи экзаменов организованы на базе вузов в российских регионах. В Таджикистане экзамен можно сдать в филиале Московского центра качества образования, в Узбекистане  – на 15 площадках, организованных Российским университетом имени Патриса Лумумбы.

В апреле министр науки и высшего образования Валерий Фальков поручил до 1 мая исключить коммерческие компании из процедуры проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. На совещании с руководством вузов Фальков поднял вопрос о более тщательном контроле вузов за процедурой проведения экзамена на базе их организаций-партнеров. Он поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, которые будут проводить экзамен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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