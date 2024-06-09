Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев
Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев по русскому языку, истории России и основам российского законодательства. Об этом сказал в интервью ТАСС руководитель надзорного ведомства Анзор Музаев.
Музаев уточнил, что ведомство проверит вузы по плану проверки, которая проводится по поручению правительства. «И эта работа будет продолжаться», – добавил он.
По данным Минобрнауки, сейчас тестирование по дисциплинам проводят 12 федеральных вузов и одна организация, учрежденная департаментом образования и науки Москвы. 88 площадок для сдачи экзаменов организованы на базе вузов в российских регионах. В Таджикистане экзамен можно сдать в филиале Московского центра качества образования, в Узбекистане – на 15 площадках, организованных Российским университетом имени Патриса Лумумбы.
В апреле министр науки и высшего образования Валерий Фальков поручил до 1 мая исключить коммерческие компании из процедуры проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. На совещании с руководством вузов Фальков поднял вопрос о более тщательном контроле вузов за процедурой проведения экзамена на базе их организаций-партнеров. Он поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, которые будут проводить экзамен.