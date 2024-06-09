Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев

В апреле министр науки и высшего образования Валерий Фальков поручил до 1 мая исключить коммерческие компании из процедуры проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. На совещании с руководством вузов Фальков поднял вопрос о более тщательном контроле вузов за процедурой проведения экзамена на базе их организаций-партнеров. Он поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, которые будут проводить экзамен.