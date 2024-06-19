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Сопровождавший журналистов НТВ в Горловке офицер умер

Ведомости

Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший группу телеканала НТВ в Горловке и попавший вместе с журналистами под обстрел, скончался от полученных ран. Об этом сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на одного из его сослуживцев.

«В больнице умер Антон Микужис», – рассказал собеседник ЛИЦ.

Микужису было 33 года. Ранее он работал в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Он регулярно бывал на передовой, пишет ЛИЦ.

Съемочная группа НТВ попала под обстрел ВСУ в Горловке 13 июня. Сообщалось, что вместе с ними был офицер сопровождения, он также получил ранение. Долгое время о состоянии военнослужащего ничего не было известно. Оператор Валерий Кожин скончался от полученных травм. 18 июня его похоронили с воинскими почестями на Аллее славы Черноховского кладбища в городе Калязине Тверской области. 

14 июня стало известно, что корреспондент Алексей Ивлиев лишился руки. Сейчас он находится под наблюдением врачей в Донецке. Ему предстоит период реабилитации, отметили в пресс-службе НТВ, передает ТАСС.

СК России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на съемочную группу. По данным ведомства, журналисты готовили репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны Украины, а также освещали работу СК России «по фиксации преступлений киевского режима».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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