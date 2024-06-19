Сопровождавший журналистов НТВ в Горловке офицер умер

Съемочная группа НТВ попала под обстрел ВСУ в Горловке 13 июня. Сообщалось, что вместе с ними был офицер сопровождения, он также получил ранение. Долгое время о состоянии военнослужащего ничего не было известно. Оператор Валерий Кожин скончался от полученных травм. 18 июня его похоронили с воинскими почестями на Аллее славы Черноховского кладбища в городе Калязине Тверской области.