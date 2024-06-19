Сопровождавший журналистов НТВ в Горловке офицер умер
Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший группу телеканала НТВ в Горловке и попавший вместе с журналистами под обстрел, скончался от полученных ран. Об этом сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на одного из его сослуживцев.
«В больнице умер Антон Микужис», – рассказал собеседник ЛИЦ.
Микужису было 33 года. Ранее он работал в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Он регулярно бывал на передовой, пишет ЛИЦ.
Съемочная группа НТВ попала под обстрел ВСУ в Горловке 13 июня. Сообщалось, что вместе с ними был офицер сопровождения, он также получил ранение. Долгое время о состоянии военнослужащего ничего не было известно. Оператор Валерий Кожин скончался от полученных травм. 18 июня его похоронили с воинскими почестями на Аллее славы Черноховского кладбища в городе Калязине Тверской области.
СК России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на съемочную группу. По данным ведомства, журналисты готовили репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны Украины, а также освещали работу СК России «по фиксации преступлений киевского режима».