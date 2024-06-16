Постпредство РФ при ЮНЕСКО требует осудить преступления Киева против журналистов
Постоянное представительство России при ЮНЕСКО потребовало от гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле выполнить свой мандат и осудить преступления Киева против российских журналистов, говорится в заявлении постпредства.
«Напоминаем, что в соответствии с решениями Генконференции и Исполсовета ЮНЕСКО гендиректор Азуле обязана «осуждать убийства журналистов без каких-либо различий», – сообщается в заявлении.
В постпредстве РФ напомнили, что в результате атаки украинского дрона 16 июня погиб корреспондент News.ru Никита Цицаги, при обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб оператор НТВ Валерий Кожин, его коллега Алексей Ивлиев был тяжело ранен.
16 июня News.ru сообщило о гибели своего корреспондента в результате атаки дрона в селе Никольское ДНР. Это произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда журналист планировал сделать репортаж.
13 июня появилась информация, что съемочная группа НТВ из двух человек попала под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки. Был ранен также офицер сопровождения. Пострадавших доставили в больницу Горловки, оператор Кожин скончался от полученных травм. 14 июня стало известно, что корреспондент Ивлиев лишился руки.