Постпредство РФ при ЮНЕСКО требует осудить преступления Киева против журналистов

13 июня появилась информация, что съемочная группа НТВ из двух человек попала под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки. Был ранен также офицер сопровождения. Пострадавших доставили в больницу Горловки, оператор Кожин скончался от полученных травм. 14 июня стало известно, что корреспондент Ивлиев лишился руки.