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Постпредство РФ при ЮНЕСКО требует осудить преступления Киева против журналистов

Ведомости

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО потребовало от гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле выполнить свой мандат и осудить преступления Киева против российских журналистов, говорится в заявлении постпредства.

«Напоминаем, что в соответствии с решениями Генконференции и Исполсовета ЮНЕСКО гендиректор Азуле обязана «осуждать убийства журналистов без каких-либо различий», – сообщается в заявлении.

В постпредстве РФ напомнили, что в результате атаки украинского дрона 16 июня погиб корреспондент News.ru Никита Цицаги, при обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб оператор НТВ Валерий Кожин, его коллега Алексей Ивлиев был тяжело ранен.

16 июня News.ru сообщило о гибели своего корреспондента в результате атаки дрона в селе Никольское ДНР. Это произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда журналист планировал сделать репортаж.

13 июня появилась информация, что съемочная группа НТВ из двух человек попала под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки. Был ранен также офицер сопровождения. Пострадавших доставили в больницу Горловки, оператор Кожин скончался от полученных травм. 14 июня стало известно, что корреспондент Ивлиев лишился руки.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на журналистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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