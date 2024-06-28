Путин поздравил выпускников с окончанием школ

На 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе «здравоохранение и медицинские науки». Станет больше бюджетных мест и по ряду других направлений: на 505 – по группе «машиностроение», на 416 – по группе «информатика и вычислительная техника», на 304 – по группе «электро- и теплоэнергетика».