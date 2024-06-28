Путин поздравил выпускников с окончанием школ
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ, обращение опубликовано на сайте Кремля.
«Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой, самостоятельной, где все ключевые решения вы будете принимать сами», – сказал он.
Глава государства отметил, что самое главное – это реализация своего призвания и выбор «дела по душе». В таком случае под силу окажутся самые сложные задачи, а достижения будут вдохновлять других.
«И конечно, главная опора для каждого человека – это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете», – добавил Путин.
В октябре 2023 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2024 г. количество бюджетных мест в российских вузах увеличится, согласно поручению президента, и составит 591 967. Это на 1811 мест больше, чем было выделено на 2023/24 учебный год.
На 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе «здравоохранение и медицинские науки». Станет больше бюджетных мест и по ряду других направлений: на 505 – по группе «машиностроение», на 416 – по группе «информатика и вычислительная техника», на 304 – по группе «электро- и теплоэнергетика».