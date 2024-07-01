Прокурор потребовал заочно приговорить Гордона к 14 годам колонии
Прокурор запросил для украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в РФ) 14 лет колонии за призывы к терроризму и фейки о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу суд назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным», – заявила гособвинитель.
1 июля заочный процесс по делу Гордона проходит во 2-м Западном окружном военном суде. Журналист обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму), ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии), ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).
Обвинения против него были выдвинуты в том числе из-за призывов к убийству президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В суд дело Гордона поступило 2 июня.
В апреле 2022 г. Росфинмониторинг внес журналиста в реестр экстремистов и террористов. В сентябре 2022 г. Минюст включил Гордона в реестр иноагентов. Он находится в розыске.