Гордон обвиняется в призывах убить президентов России и Белоруссии

В тексте обвинительного заключения говорится, что Гордон выложил на своем YouTube-канале заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность. В том же видеоролике содержатся призывы к гражданской войне в России и убийству президента Белоруссии. В ролике «Охота на Путина» и интервью с блогером Вероникой Белоцерковской (признана в РФ иноагентом) Гордон призвал президента США Джона Байдена нанести ядерный удар по России. Все три материала были размещены в марте 2022 г.