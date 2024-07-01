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Гордон обвиняется в призывах убить президентов России и Белоруссии

Ведомости

Уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в РФ) было возбуждено в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Заочный процесс проходит во 2-м Западном окружном военном суде, сообщает ТАСС.

В тексте обвинительного заключения говорится, что Гордон выложил на своем YouTube-канале заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность. В том же видеоролике содержатся призывы к гражданской войне в России и убийству президента Белоруссии. В ролике «Охота на Путина» и интервью с блогером Вероникой Белоцерковской (признана в РФ иноагентом) Гордон призвал президента США Джона Байдена нанести ядерный удар по России. Все три материала были размещены в марте 2022 г.

Дело Гордона поступило в суд 2 июня. Его обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).

В марте 2022 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона. В апреле того же года Росфинмониторинг внес журналиста в реестр экстремистов и террористов. В сентябре 2022 г. Минюст включил Гордона в реестр иноагентов. В начале 2024 г. его повторно объявили в розыск при возбуждении нового уголовного дела. По сведениям «РИА Новости», в конце января в его отношении завели дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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