Суд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам за диверсию на железной дороге

Малина признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), диверсии, совершенной организованной группой (ст. 281 УК РФ), покушении на диверсию и приготовлении к ней (ст. 30 и ст. 281 УК РФ), приготовлении к теракту (ст. 205 УК РФ), участии в террористическом и диверсионном сообществах (ст. 205.4 и ст. 281.3 УК РФ), обучении терроризму и диверсионной деятельности (ст. 205.3 и ст. 281.2 УК РФ).