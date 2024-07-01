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Суд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам за диверсию на железной дороге

Ведомости

Московский городской суд удовлетворил иск РЖД и вынес обвинительный приговор в отношении граждан Казахстана Александра Абрама и Эдуарда Бурдилова по делу о попытке совершить диверсию на железнодорожной станции. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Гражданам Казахстана предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Абраму назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной срок он проведет в исправительной колонии строгого режима. Бурдилову назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием пяти лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима.

23 мая Второй западный окружной военный суд приговорил 36-летнего бармена из Москвы Владимира Малину к 25 годам лишения свободы по ряду уголовных дел, в том числе о госизмене и приготовлении к теракту.

Малина признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), диверсии, совершенной организованной группой (ст. 281 УК РФ), покушении на диверсию и приготовлении к ней (ст. 30 и ст. 281 УК РФ), приготовлении к теракту (ст. 205 УК РФ), участии в террористическом и диверсионном сообществах (ст. 205.4 и ст. 281.3 УК РФ), обучении терроризму и диверсионной деятельности (ст. 205.3 и ст. 281.2 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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