Суд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам за диверсию на железной дороге
Московский городской суд удовлетворил иск РЖД и вынес обвинительный приговор в отношении граждан Казахстана Александра Абрама и Эдуарда Бурдилова по делу о попытке совершить диверсию на железнодорожной станции. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Гражданам Казахстана предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Абраму назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной срок он проведет в исправительной колонии строгого режима. Бурдилову назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием пяти лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима.
23 мая Второй западный окружной военный суд приговорил 36-летнего бармена из Москвы Владимира Малину к 25 годам лишения свободы по ряду уголовных дел, в том числе о госизмене и приготовлении к теракту.
Малина признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), диверсии, совершенной организованной группой (ст. 281 УК РФ), покушении на диверсию и приготовлении к ней (ст. 30 и ст. 281 УК РФ), приготовлении к теракту (ст. 205 УК РФ), участии в террористическом и диверсионном сообществах (ст. 205.4 и ст. 281.3 УК РФ), обучении терроризму и диверсионной деятельности (ст. 205.3 и ст. 281.2 УК РФ).