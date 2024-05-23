Суд приговорил бармена риз Москвы к 25 годам лишения свободы за госизмену

Малина был задержан в июне 2023 г. Суд установил, что в том году подсудимый вступил в украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» (признано террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Малина общался с куратором через мессенджер. Он прошел специальное обучение по террористической и диверсионной деятельности, после чего начал выполнять задания своего куратора. 25 апреля 2023 г. Малина поджег релейный шкаф управления железнодорожном переездом. Позже он несколько раз пытался поджечь релейные шкафы, а также отдел полиции.