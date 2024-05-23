Суд приговорил бармена риз Москвы к 25 годам лишения свободы за госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил 36-летнего бармена из Москвы Владимира Малину к 25 годам лишения свободы по ряду уголовных дел, в том числе, о госизмене и приготовлении к теракту. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Первые пять лет заключения осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.
Малина был задержан в июне 2023 г. Суд установил, что в том году подсудимый вступил в украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» (признано террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Малина общался с куратором через мессенджер. Он прошел специальное обучение по террористической и диверсионной деятельности, после чего начал выполнять задания своего куратора. 25 апреля 2023 г. Малина поджег релейный шкаф управления железнодорожном переездом. Позже он несколько раз пытался поджечь релейные шкафы, а также отдел полиции.
Малина признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), диверсии, совершенной организованной группой (ст. 281 УК РФ), покушении на диверсию и приготовление к ней (ст. 30, ст. 281 и ст. 30, ст. 281 УК РФ), приготовлении к теракту (ст. 30, ст. 205 УК РФ), участии в террористическом и диверсионном сообществах (ст. 205.4 и ст. 281.3 УК РФ), обучении терроризму и диверсионной деятельности (ст. 205.3 и ст. 281.2 УК РФ).
2 мая стало известно, что агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Кармазин приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе. В ходе допроса обвиняемый утверждал, что был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ в 2022 г. и выполнял требования СБУ, так как его дочери угрожали расправой.
24 апреля сообщалось, что депутаты Госдумы предлагают увеличить ответственность по диверсионным преступлениям до 35 лет лишения свободы. Согласно данным Уголовного кодекса РФ, на данный момент максимальное наказание по ст. 281-281.3 УК РФ составляет 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. По словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василия Пискарева, правительство России поддержало поправки в законодательство. «Эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага», – подчеркивал тогда депутат.