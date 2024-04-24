В Госдуме предложили увеличить наказание за диверсии до 35 лет колонии

В Госдуме предложили увеличить наказание за диверсии до 35 лет колонииСейчас максимальная ответственность за такие преступления составляет 30 лет
Депутаты Госдумы предлагают увеличить ответственность по диверсионным преступлениям до 35 лет лишения свободы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев.
«Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовлены мною совместно с коллегами. До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям (ст. 281-281.3 УК РФ)», – написал Пискарев.
По его словам, депутаты также предлагают ужесточить наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (ч. 2 ст. 167 УК РФ) до пяти лет лишения свободы.
Правительство поддержало поправки, они будут внесены в ближайшее время, добавил Пискарев.
«Эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага», – подчеркнул депутат.