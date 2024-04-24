В Госдуме предложили увеличить наказание за диверсии до 35 лет колонии

По его словам, депутаты также предлагают ужесточить наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (ч. 2 ст. 167 УК РФ) до пяти лет лишения свободы.