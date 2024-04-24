/ Политика

В Госдуме предложили увеличить наказание за диверсии до 35 лет колонии

Сейчас максимальная ответственность за такие преступления составляет 30 лет
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы предлагают увеличить ответственность по диверсионным преступлениям до 35 лет лишения свободы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев.

«Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовлены мною совместно с коллегами. До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям (ст. 281-281.3 УК РФ)», – написал Пискарев.

По его словам, депутаты также предлагают ужесточить наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (ч. 2 ст. 167 УК РФ) до пяти лет лишения свободы.

Правительство поддержало поправки, они будут внесены в ближайшее время, добавил Пискарев.

«Эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага», – подчеркнул депутат.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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