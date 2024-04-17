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Медведев призвал ужесточить в России ответственность для иноагентов

Ведомости

Дмитрий Медведев призвал ужесточить в России законодательство, регулирующее деятельность иноагентов. Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что в этом вопросе надо брать пример с США.

«Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. <...> Установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Сейчас в России действуют штрафы за распространение информации без маркировки статуса иностранного агента, они составляют от 10 000 до 30 000 руб. Также предусмотрен штраф за непредставление или несвоевременное представление сведений иноагентом в Минюст – для должностных лиц от 100 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб. Уголовная ответственность при этом предусмотрена в случае, когда лицо дважды за год было привлечено к административной ответственности, наказание – до двух лет лишения свободы.

Закон об иноагентах в США (FARA), который действует с 1938 г., криминализует любую активность без регистрации, которая проводится по поручению иностранного государства. Нарушение закона влечет за собой штраф до $250 000 и тюремное заключение на срок до пяти лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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