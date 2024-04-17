Медведев призвал ужесточить в России ответственность для иноагентов
Дмитрий Медведев призвал ужесточить в России законодательство, регулирующее деятельность иноагентов. Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что в этом вопросе надо брать пример с США.
«Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. <...> Установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Сейчас в России действуют штрафы за распространение информации без маркировки статуса иностранного агента, они составляют от 10 000 до 30 000 руб. Также предусмотрен штраф за непредставление или несвоевременное представление сведений иноагентом в Минюст – для должностных лиц от 100 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб. Уголовная ответственность при этом предусмотрена в случае, когда лицо дважды за год было привлечено к административной ответственности, наказание – до двух лет лишения свободы.
Закон об иноагентах в США (FARA), который действует с 1938 г., криминализует любую активность без регистрации, которая проводится по поручению иностранного государства. Нарушение закона влечет за собой штраф до $250 000 и тюремное заключение на срок до пяти лет.