Медведев призвал ужесточить в России ответственность для иноагентов

Сейчас в России действуют штрафы за распространение информации без маркировки статуса иностранного агента, они составляют от 10 000 до 30 000 руб. Также предусмотрен штраф за непредставление или несвоевременное представление сведений иноагентом в Минюст – для должностных лиц от 100 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб. Уголовная ответственность при этом предусмотрена в случае, когда лицо дважды за год было привлечено к административной ответственности, наказание – до двух лет лишения свободы.