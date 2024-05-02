Агент СБУ получил 25 лет за шпионаж и подготовку теракта

В феврале обвинительное заключение в отношении Кармазина было направлено в суд из Генпрокуратуры России. В ходе допроса обвиняемый утверждал, что был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ в 2022 г. и выполнял требования СБУ, так как его дочери угрожали расправой.