Агент СБУ получил 25 лет за шпионаж и подготовку теракта
Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Кармазин приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.
«Гражданин Украины Сергей Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы, из которых шесть лет он должен отбыть в тюрьме, а остальные 19 лет – в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 700 000 руб.», – процитировало агентство собеседницу.
Сообщается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В феврале обвинительное заключение в отношении Кармазина было направлено в суд из Генпрокуратуры России. В ходе допроса обвиняемый утверждал, что был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ в 2022 г. и выполнял требования СБУ, так как его дочери угрожали расправой.
2 мая Верховный суд Крыма, писал ТАСС, приговорил агента СБУ к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж и передачу данных о Вооруженных силах (ВС) РФ.