ФСБ: на границе с Грузией по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины
В Северной Осетии на границе России и Грузии по подозрению в шпионаже задержали гражданина Украины, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по республике, пишет ТАСС.
Задержанному 36 лет. По данным ведомства, он осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам информации о расположении личного состава и военной техники Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации.
Против задержанного было возбуждено дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы.
16 апреля сотрудники ФСБ задержали россиянина, который совершил подрыв автомобиля бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ). 12 апреля СМИ сообщали, что в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв: детонация случилась, когда водитель завел машину.
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров получил ранения. Взрыв был квалифицирован сотрудниками правоохранительных органов как покушение на убийство.