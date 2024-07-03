Генконсульство РФ: семеро россиян находятся в больницах после ДТП в Анталье

«Генконсульство России в Анталье находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжит оказывать соответствующую помощь с тем, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на Родину», – сказано в сообщении.