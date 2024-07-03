Генконсульство РФ: семеро россиян находятся в больницах после ДТП в Анталье
Семеро россиян, которые пострадали в результате аварии в турецком районе Манавгат в Анталье, остаются в больницах. Об этом сообщило генконсульство России в Анталье.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек получил тяжелые травмы. Остальные размещены в гостинице и собираются в ближайшее время вернуться в Россию.
«Генконсульство России в Анталье находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжит оказывать соответствующую помощь с тем, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на Родину», – сказано в сообщении.
3 июля в Анталье микроавтобус врезался в бетонный столб на въезде на развязку моста, от удара его отбросило на проселочную дорогу. В результате аварии пострадали 20 туристов, из которых 16 россиян и четверо граждан Белоруссии, водитель автобуса скончался.
Местная полиция начала расследование происшествия.