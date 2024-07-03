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Генконсульство РФ: семеро россиян находятся в больницах после ДТП в Анталье

Ведомости

Семеро россиян, которые пострадали в результате аварии в турецком районе Манавгат в Анталье, остаются в больницах. Об этом сообщило генконсульство России в Анталье.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек получил тяжелые травмы. Остальные размещены в гостинице и собираются в ближайшее время вернуться в Россию.

«Генконсульство России в Анталье находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжит оказывать соответствующую помощь с тем, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на Родину», – сказано в сообщении.

3 июля в Анталье микроавтобус врезался в бетонный столб на въезде на развязку моста, от удара его отбросило на проселочную дорогу. В результате аварии пострадали 20 туристов, из которых 16 россиян и четверо граждан Белоруссии, водитель автобуса скончался.

Местная полиция начала расследование происшествия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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