Туристы из России и Белоруссии попали в ДТП в Анталье
Граждане России и Белоруссии пострадали в результате аварии в турецком районе Манавгат в Анталье, сообщает издание IHA.
В результате ДТП травмы получили туристы, которые следовали из отелей Аланьи в аэропорт Антальи.
Перевозивший людей микроавтобус врезался в бетонный столб на въезде на развязку моста, от удара его отбросило на проселочную дорогу. По сообщению турецкого издания Bir Gun, в результате аварии пострадали 20 туристов, из которых 16 россиян и четверо гражданин Белоруссии, водитель автобуса скончался.
Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы на машине скорой помощи. Местная полиция начала расследование происшествия.
В конце декабря 2023 г. в Турции в результате крупного ДТП погибли 10 человек, еще 59 получили ранения. Авария с участием семи транспортных средств, включая рейсовый автобус, произошла из-за сильного тумана. Водителей шести автомобилей задержали.