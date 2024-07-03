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Туристы из России и Белоруссии попали в ДТП в Анталье

Ведомости

Граждане России и Белоруссии пострадали в результате аварии в турецком районе Манавгат в Анталье, сообщает издание IHA.

В результате ДТП травмы получили туристы, которые следовали из отелей Аланьи в аэропорт Антальи.

Перевозивший людей микроавтобус врезался в бетонный столб на въезде на развязку моста, от удара его отбросило на проселочную дорогу. По сообщению турецкого издания Bir Gun, в результате аварии пострадали 20 туристов, из которых 16 россиян и четверо гражданин Белоруссии, водитель автобуса скончался.

Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы на машине скорой помощи. Местная полиция начала расследование происшествия.

В конце декабря 2023 г. в Турции в результате крупного ДТП погибли 10 человек, еще 59 получили ранения. Авария с участием семи транспортных средств, включая рейсовый автобус, произошла из-за сильного тумана. Водителей шести автомобилей задержали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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