Туристы из России и Белоруссии попали в ДТП в Анталье

Перевозивший людей микроавтобус врезался в бетонный столб на въезде на развязку моста, от удара его отбросило на проселочную дорогу. По сообщению турецкого издания Bir Gun, в результате аварии пострадали 20 туристов, из которых 16 россиян и четверо гражданин Белоруссии, водитель автобуса скончался.