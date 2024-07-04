На Украине рассказали о схеме выезда родственников чиновников за рубеж с сиротами

«Каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей после того, как оказался за пределами государства, и ни один из них пока не работает в этих органах. Более того, они не вернулись на Украину. Этот факт наталкивает на мысль, что это все была “спланированная акция“!» – возмутился Лубинец.