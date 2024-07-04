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На Украине рассказали о схеме выезда родственников чиновников за рубеж с сиротами

Ведомости

Родные чиновников выезжают за рубеж, тем самым избегая мобилизации, под видом сопровождающих детей-сирот. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что по такой схеме отправили за границу своих близких родственников должностные лица службы по делам детей и семьи Киева. В марте 2022 г. 68 воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей №1 Киева были эвакуированы в сопровождении 20 человек в лагерь в Вуппертале в Германии.

В 2024 г. представители омбудсмена посетили этот лагерь, но на территорию их не пустили, поскольку отсутствовали сопровождающие от Украины, дети же находятся под опекой немецкой стороны. Тогда же выяснилось, что в Германии находятся 55 детей, а не 68. Данные об еще 13 детях проверить так и не удалось, отметил Лубинец.

Позже выяснилось, что среди сопровождающих были люди, которые не имеют отношения к этой сфере и были трудоустроены за день до эвакуации. Среди них были близкие родственники руководителя службы по делам детей и семьи Киева, а также главы центра.

«Каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей после того, как оказался за пределами государства, и ни один из них пока не работает в этих органах. Более того, они не вернулись на Украину. Этот факт наталкивает на мысль, что это все была “спланированная акция“!» – возмутился Лубинец.

Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. В апреле сообщалось, что с начала боевых действий на Украине было возбуждено почти 11 300 дел по факту уклонения от призыва. Больше всего нарушений выявили в Закарпатской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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