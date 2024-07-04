На Украине рассказали о схеме выезда родственников чиновников за рубеж с сиротами
Родные чиновников выезжают за рубеж, тем самым избегая мобилизации, под видом сопровождающих детей-сирот. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что по такой схеме отправили за границу своих близких родственников должностные лица службы по делам детей и семьи Киева. В марте 2022 г. 68 воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей №1 Киева были эвакуированы в сопровождении 20 человек в лагерь в Вуппертале в Германии.
В 2024 г. представители омбудсмена посетили этот лагерь, но на территорию их не пустили, поскольку отсутствовали сопровождающие от Украины, дети же находятся под опекой немецкой стороны. Тогда же выяснилось, что в Германии находятся 55 детей, а не 68. Данные об еще 13 детях проверить так и не удалось, отметил Лубинец.
Позже выяснилось, что среди сопровождающих были люди, которые не имеют отношения к этой сфере и были трудоустроены за день до эвакуации. Среди них были близкие родственники руководителя службы по делам детей и семьи Киева, а также главы центра.
«Каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей после того, как оказался за пределами государства, и ни один из них пока не работает в этих органах. Более того, они не вернулись на Украину. Этот факт наталкивает на мысль, что это все была “спланированная акция“!» – возмутился Лубинец.
Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. В апреле сообщалось, что с начала боевых действий на Украине было возбуждено почти 11 300 дел по факту уклонения от призыва. Больше всего нарушений выявили в Закарпатской, Николаевской и Днепропетровской областях.